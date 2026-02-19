'Gia tài' của công dân trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất TP.HCM

Không chờ đến khi "sẵn sàng", nữ sinh 2k4 dấn thân vào ngành công nghệ và thành gương mặt nhỏ tuổi nhất trong danh sách Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Từng nhận về không ít lời "bàn lùi" khi quyết định dấn thân vào ngành Khoa học dữ liệu, Võ Ngọc Minh Anh (sinh năm 2004) chọn cách đáp trả bằng kết quả thực tế.

Trở thành một trong 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025, nữ sinh Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn đang viết tiếp hành trình đầy cảm hứng về một thế hệ nữ giới làm chủ công nghệ bằng sự kiên trì và nội lực mạnh mẽ.

Gác lại định kiến để chọn "sân chơi" công bằng

Những ngày còn ngồi trên ghế trường trung học, Minh Anh sớm nhìn ra con đường của mình. Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của cô gái trẻ là những cái lắc đầu và lời "bàn lùi". Định kiến về một ngành học quá nặng, phái nữ mặc định ở thế yếu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, từng là rào cản vô hình bủa vây.

Cô gái 18 tuổi chọn cách bước qua những hoài nghi bằng sự quyết đoán khi nộp đơn vào chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Với cô, khoa học không có khái niệm giới tính.

“Thay vì xem định kiến là rào cản, mình coi đó là phép thử để chứng minh: Phụ nữ hoàn toàn có thể làm khoa học một cách nghiêm túc và bền vững”, Minh Anh khẳng định.

Võ Ngọc Minh Anh là người trẻ nhất trong số 12 công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2025. Ảnh: NVCC

Sự cuốn hút của những dòng code hay sự logic của các hệ thống dữ liệu đã nhanh chóng thuyết phục cô rằng mình đã đi đúng hướng. Càng dấn thân, cô gái trẻ càng nhận ra sức mạnh của công nghệ không nằm ở những thuật toán vô hồn, mà ở khả năng giải quyết vấn đề một cách hệ thống. Trong kỷ nguyên AI, Minh Anh không chỉ muốn làm chủ công cụ mà còn khao khát kiến tạo những hệ thống có khả năng thấu cảm để giải quyết chính xác nhu cầu của con người.

“Với mình, Công nghệ thông tin không chỉ là một ngành học, mà là môi trường để rèn luyện tư duy, khẳng định năng lực và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội”, nữ sinh chia sẻ.

Nữ kỹ sư AI trẻ kỳ vọng dùng năng lực công nghệ để tham gia các dự án chuyển đổi số thiết thực cho thành phố. Ảnh: NVCC.

"Gia tài" sau 4 năm đại học

Sau 4 năm miệt mài tại giảng đường, "gia tài" lớn nhất Minh Anh mang theo không chỉ là khối kiến thức kỹ thuật khổng lồ, mà là một tâm thế bình tĩnh và kỷ luật sắt đá trước mọi bài toán khó.

Hành trình chinh phục danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM hay loạt giải thưởng danh giá là kết quả của nghìn bước chân nhỏ bền bỉ. Đó là những đêm thức trắng bên các dự án học thuật đầu tiên, là những lần tranh biện tại các cuộc thi chuyên môn quy mô nhỏ, trước khi cô thực sự dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Những bài báo quốc tế về chatbot, mô hình RAG hay hệ thống gợi ý thông minh là "phòng thí nghiệm" để Minh Anh tôi luyện sự kiên nhẫn và tư duy hệ thống. Thay vì dừng lại ở các con số khô khan, cô tập trung đưa thuật toán vào đời thực, tối ưu hóa các giải pháp công nghệ dành riêng cho người Việt để biến AI thành công cụ hữu ích, giúp cuộc sống trở nên tiện lợi và kết nối hơn.

Bên cạnh danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025, Minh Anh còn được trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025; giành giải “The Best Research” tại Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 8 năm 2024, giải nhất UIT Data Science Challenge 2023, giải nhì AI Hackathon 2025.... Ngoài ra, cô còn là tác giả và đồng tác giả nhiều bài báo khoa học quốc tế về AI ứng dụng trong chatbot, mô hình RAG và hệ thống gợi ý thông minh cho người Việt.

Minh Anh cùng loạt giải thưởng đạt được trong thời gian học đại học. Ảnh: NVCC.

Đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, Minh Anh lựa chọn con đường song hành: nâng cao chuyên môn AI liên ngành và hiện thực hóa trách nhiệm với cộng đồng. Thay vì chạy theo những thuật toán hào nhoáng, nữ sinh sinh năm 2004 kiên trì với định hướng lấy con người làm trung tâm. Đó là khát vọng xây dựng các hệ thống AI đủ tinh tế để thấu hiểu ngữ cảnh và đủ thực tế để giải quyết những bài toán đời thường.

Với Minh Anh, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM không phải là một tấm huy chương để lưu giữ, mà là lời nhắc nhở về sự đóng góp. Cô kỳ vọng dùng năng lực công nghệ để tham gia các dự án chuyển đổi số thiết thực cho thành phố, đồng thời dành tâm huyết để truyền lửa nghiên cứu cho thế hệ kế cận. Đặc biệt, với tư cách là một người trẻ từng vượt qua định kiến giới, Minh Anh khao khát tiếp thêm sự tự tin cho các bạn nữ để họ dám dấn thân và làm chủ sân chơi công nghệ vốn đầy thách thức

Nhìn lại những ngày đầu "vật lộn" với từng dòng code cơ bản hay những lần thất bại bên các dự án nghiên cứu, cô hiểu rằng giới hạn của bản thân chỉ được tìm thấy khi ta không ngừng bước tới. Minh Anh không khuyên người trẻ phải thành công ngay lập tức, mà khuyến khích họ "dám thử và dám sai". Bởi với cô, việc bắt đầu từ một dự án nhỏ hay một cuộc thi học thuật chính là cách tốt nhất để rèn luyện tinh thần bền bỉ và tìm thấy niềm vui trong sự tiến bộ mỗi ngày.

“Nếu không đi tiếp, mình sẽ chẳng bao giờ biết bản thân có thể đi xa đến đâu. Đừng chờ đến khi sẵn sàng mới bắt đầu, vì sự thật là không ai hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình vĩ đại của chính mình”, Minh Anh chia sẻ.