Một chọi 14 để giành suất vào lớp 6 trường chuyên ở TP.HCM

Tại TP.HCM, một số trường THCS tổ chức khảo sát đầu vào để tuyển sinh. Tỷ lệ chọi của các trường này có thể lên đến mức 1/14.

Tại TP.HCM, cuộc cạnh tranh vào lớp 6 ở một số trường THCS luôn là chủ đề nóng trong mùa tuyển sinh hàng năm bởi tỷ lệ chọi gay gắt, thậm chí cao hơn tỷ chọi vào lớp 10 chuyên.

Tỷ lệ chọi kỷ lục tại trường Trần Đại Nghĩa

Nổi bật nhất là trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Năm 2025, Sở GD&ĐT TP.HCM ghi nhận 4.851 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào trường, trong khi chỉ tiêu chỉ 350, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/13,8. Đây là mức cạnh tranh cao nhất tại trường này kể từ năm 2015. Trước đó, năm 2024, tỷ lệ chọi ở mức 1/12, còn các năm trước dao động khoảng 1/7-1/8.

Để được tham gia khảo sát, học sinh phải có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn Toán và Tiếng Việt đạt từ 9 trở lên.

Hàng năm, bài khảo sát lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm hai phần: Trắc nghiệm 20 câu trong 30 phút và tự luận trong 60 phút.

Nội dung tự luận đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe, đọc, viết), tư duy toán học - logic và khả năng đọc hiểu, làm văn. Căn cứ kết quả, Sở GD&ĐT TP.HCM xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Những học sinh không trúng tuyển vẫn được phân tuyến vào lớp 6 theo quy định.

Ba trường hot ở Thủ Đức (cũ) khảo sát ra sao?

Tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), ba trường gồm THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ cũng duy trì hình thức khảo sát đầu vào hàng năm để tuyển chọn học sinh. Các trường này hiện thuộc các phường Bình Trưng, Bình Thọ và Thủ Đức.

Trong kỳ tuyển sinh, thí sinh đăng ký vào các trường trên phải thực hiện bài khảo sát năng lực trong 90 phút, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm gồm 20 câu tiếng Anh, kiểm tra hiểu biết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức đời sống. Phần tự luận đánh giá năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết), năng lực toán học và tư duy logic bằng tiếng Việt, cùng khả năng đọc hiểu và làm văn.

Về mức độ cạnh tranh, vào năm 2025, trường THCS Hoa Lư có tỷ lệ chọi khoảng 1/4,9 với hơn 1.200 hồ sơ cho 245 chỉ tiêu. Trong khi đó, trường THCS Trần Quốc Toản 1 và trường THCS Bình Thọ cùng ghi nhận tỷ lệ chọi khoảng 1/3,9.

Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh giành 475 suất học

Tại phường Tân Hưng, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ là trường công lập duy nhất tổ chức khảo sát đầu vào lớp 6. Năm học 2025-2026 vừa qua, trường tuyển 475 học sinh nhưng có tới 1.839 hồ sơ đăng ký, khiến tỷ lệ chọi lên khoảng 1/4, cao hơn so với mức 1/3,3 của năm trước.

Bài khảo sát tại trường này có cấu trúc gồm hai phần. Phần trắc nghiệm yêu cầu thí sinh hoàn thành 20 câu tiếng Anh trong 30 phút, xoay quanh kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và đời sống. Phần tự luận kéo dài 60 phút, đánh giá năng lực tiếng Anh, toán học - tư duy logic và khả năng đọc hiểu, làm văn.

Cấu trúc đề khảo sát của trường này được đánh giá tương tự bài khảo sát vào lớp 6 của trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa trước đây, song mức độ yêu cầu được điều chỉnh nhẹ hơn.

Trường duy nhất tổ chức khảo sát tại Hóc Môn

Ở xã Hóc Môn, THCS Nguyễn An Khương là trường duy nhất tổ chức khảo sát đầu vào. Năm học 2025-2026 vừa qua, trường tuyển 280 học sinh với tỷ lệ chọi khoảng 1/3.

Kỳ khảo sát được tổ chức trong 90 phút, gồm phần trắc nghiệm 20 câu bằng tiếng Anh và phần tự luận với ba nội dung tiếng Anh (nghe, đọc, viết), toán học - tư duy logic và đọc hiểu, làm văn.

Điểm đáng chú ý, học sinh muốn trúng tuyển phải hoàn thành đầy đủ các phần thi, không có nội dung nào bị điểm 0. Việc xét tuyển được thực hiện từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp đồng điểm, nhà trường ưu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập môn Toán, Tiếng Việt của năm lớp 5.