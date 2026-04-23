TP.HCM yêu cầu không áp đặt tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT

TP.HCM đẩy mạnh ôn tập cho học sinh cuối cấp, chuẩn bị kỳ thi an toàn, đồng thời yêu cầu các trường THPT không áp đặt tổ hợp môn, tăng quyền lựa chọn cho học sinh.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 23/4, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin chi tiết về công tác ôn tập, tổ chức thi và tuyển sinh năm học 2025-2026.

5.000 lượt đăng ký nguyện vọng lớp 10 sau một ngày

Theo ông Hồ Tấn Minh, thành phố đặt mục tiêu đảm bảo 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 đều có chỗ học. Việc phân tuyến dựa trên dữ liệu định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) và nơi ở hiện tại của phụ huynh nhằm đảm bảo học sinh được học tại cơ sở gần nhất, thuận tiện đi lại.

Tuy nhiên, với những trường hợp có nhu cầu khác, phụ huynh vẫn có thể đăng ký ở đợt tuyển sinh bổ sung để được xem xét theo nguyện vọng, chẳng hạn học gần nơi làm việc của cha mẹ hoặc thuận tiện đưa đón.

Ở bậc THCS, một số cơ sở giáo dục, trong đó có trường THCS - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tiếp tục tổ chức khảo sát đánh giá năng lực trong tuyển sinh lớp 6. Các thông tin liên quan sẽ sớm được công bố trên cổng thông tin của sở và hệ thống tuyển sinh, đồng thời bố trí bộ phận hỗ trợ để phụ huynh nắm rõ quy trình.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thời gian thi dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6. Học sinh lớp 9 có thể đăng ký dự thi vào trường chuyên hoặc trường thường thông qua cổng trực tuyến. Tính đến sáng 23/4, hệ thống của Sở GD&ĐT TP.HCM đã ghi nhận khoảng 5.000 lượt đăng ký nguyện vọng tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn.

Không áp đặt tổ hợp môn

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết toàn bộ công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đã được ngành giáo dục triển khai ngay từ đầu năm học. Các cơ sở giáo dục phổ thông được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong giai đoạn nước rút, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc rà soát, đánh giá và phân loại học sinh. Trên cơ sở đó, các trường có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đặc biệt với nhóm học sinh còn hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức.

Song song, ngành giáo dục tăng cường điều kiện học tập như mở rộng phòng học, bố trí thư viện, sắp xếp giáo viên hỗ trợ nhằm giúp học sinh có thể tự ôn tập hoặc được hướng dẫn trực tiếp tại trường.

Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong ôn tập. Ngành giáo dục đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT ở các môn học, giúp học sinh chủ động luyện tập tại nhà hoặc tại trường. Việc tiếp cận sớm với dạng đề và nội dung thi được kỳ vọng sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng làm bài, giảm áp lực trong kỳ thi chính thức.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trường, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để xây dựng kế hoạch học tập khoa học. Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho học sinh được nhấn mạnh nhằm tránh tình trạng quá tải, căng thẳng trước kỳ thi quan trọng.

Về công tác tổ chức thi, ngành giáo dục cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Trong thời gian tới, sở sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi. Đồng thời, ngành sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an để đảm bảo an ninh, trật tự, hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Đáng chú ý, năm học này, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường THPT không áp đặt tổ hợp môn. Thay vào đó, học sinh được quyền lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng “tổ hợp cứng” từng tồn tại ở một số trường do hạn chế về điều kiện tổ chức.

Theo đại diện sở, việc trao quyền lựa chọn cho học sinh không chỉ giúp tăng tính chủ động trong học tập mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp sớm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Các trường được yêu cầu xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.