Đại học Quốc gia TP.HCM mở chương trình giáo sư thỉnh giảng

Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.
Hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố chương trình mời giáo sư thỉnh giảng năm 2026 với tổng nhu cầu 68 chỉ tiêu ở nhiều lĩnh vực trọng điểm.
Thu hút chuyên gia quốc tế
Theo thông báo, chương trình nhằm mời các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế hoặc tập đoàn công nghệ ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TP.HCM.
Nhóm được ưu tiên là những cá nhân có thành tích nổi bật, thể hiện qua công bố quốc tế, bằng sáng chế hoặc sản phẩm công nghệ. Ngoài năng lực chuyên môn, các ứng viên cần sẵn sàng tham gia giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, tổ chức hội thảo khoa học và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Các giáo sư đại học Mỹ trong buổi làm việc với đại học Việt Nam vào tháng 4/2025. Ảnh: Phương Lâm.
Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.HCM đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực mang tính chiến lược như chip - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, y sinh học, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, logistics, tài chính quốc tế, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cùng các lĩnh vực khoa học xã hội như lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Về tiêu chí cụ thể, ứng viên cần có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu nếu sở hữu bằng tiến sĩ, hoặc đang giữ chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở uy tín. Với nhóm làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt ra yêu cầu tương tự về kinh nghiệm thực tiễn, từng tham gia hoặc điều hành các dự án lớn, đặc biệt là các dự án đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, chương trình mở ra cơ chế linh hoạt cho các trường hợp đặc biệt, trong đó những cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhà khoa học uy tín giới thiệu có thể được xem xét bổ nhiệm mà không bị giới hạn về độ tuổi hoặc quy trình thông thường.
Hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện nghiên cứu và hợp tác
Trong thời gian tham gia, mỗi giáo sư được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi mỗi năm, cùng chi phí lưu trú và ăn uống tối đa 10 ngày làm việc tại Việt Nam theo quy định. Bên cạnh đó, các chuyên gia được tạo điều kiện tiếp cận cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và tài nguyên nghiên cứu; đồng thời có thể tham gia các đề tài khoa học - công nghệ với vai trò đồng chủ nhiệm hoặc thành viên. Đại học Quốc gia TP.HCM cũng hỗ trợ thủ tục pháp lý, visa và xuất nhập cảnh, đồng thời vinh danh sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.
Ngoài chính sách chung, các đơn vị thành viên sẽ chi trả thêm thù lao dựa trên khối lượng giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác, cùng các ưu đãi riêng theo thỏa thuận.
Về trách nhiệm, giáo sư thỉnh giảng phải tuân thủ quy định của đơn vị công tác và Đại học Quốc gia TP.HCM, đặc biệt về bảo mật thông tin, sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật; đồng thời dành tối thiểu 10 ngày làm việc trực tiếp mỗi năm tại trường.
Năm 2026, nhu cầu mời 68 giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM được phân bổ cho 8 đơn vị, trong đó Đại học Công nghệ Thông tin có nhu cầu cao nhất (15 chỉ tiêu), tiếp đến là Đại học Khoa học Tự nhiên (11 chỉ tiêu), Đại học Kinh tế - Luật (10 chỉ tiêu).
Chi tiết phân bổ chỉ tiêu cho các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM cụ thể như sau:
|STT
|Đơn vị
|Nhu cầu
|Lĩnh vực
|1
|Đại học Bách khoa
|8
|2
|Đại học Khoa học Tự nhiên
|11
|3
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|7
|4
|Đại học Công nghệ Thông tin
|15
|5
|Đại học Kinh tế - Luật
|10
|6
|Đại học An Giang
|9
|7
|Đại học Khoa học Sức khỏe
|6
|8
|Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn
|2
Lưu ý, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường xuyên trong năm thông qua website hoặc email, tổ chức xét duyệt theo từng đợt. Hồ sơ gồm thư nguyện vọng, lý lịch khoa học, kế hoạch làm việc, minh chứng thành tích và các giấy tờ liên quan.
