Kỳ thi tuyển bác sĩ gây chú ý vì không có ứng viên trúng tuyển

Đợt tuyển dụng bác sĩ hạng III tại Bệnh viện Nhiệt đới năm 2026 có 2 ứng viên và không ai trúng tuyển.

Bệnh viện Nhiệt đới tại TP.HCM. Ảnh: FBBV.

Bệnh viện Nhiệt đới tại TP.HCM trở thành tâm điểm thảo luận khi tổ chức tuyển dụng bác sĩ hạng III nhưng không ứng viên nào trúng tuyển. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời đặt câu hỏi bệnh viện đặt ra tiêu chuẩn cao đến mức nào mà không ai vượt qua kỳ phỏng vấn.

Theo kết quả xét duyệt hồ sơ và thông tin tuyển dụng vị trí Bác sĩ (hạng III) được bệnh viện đăng tải trên trang Facebook chính thức vào ngày 27/2, đợt tuyển dụng lần này có 2 người ứng tuyển cho một vị trí bác sĩ hạng III.

Hai ứng viên này lần lượt sinh năm 1995 và 1996, đều có bằng bác sĩ Y khoa (một người trong số đó có bằng thạc sĩ Y tế công cộng) và tốt nghiệp từ 2 cơ sở lớn tại TP.HCM là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thông báo kết quả tuyển dụng của Bệnh viện Nhiệt đới. Ảnh: FBBV.

Để trúng tuyển vị trí bác sĩ hạng III tại Bệnh viện Nhiệt đới, ứng viên cần đạt đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về bằng cấp, chuyên môn.

Trong đó, tiêu chuẩn chung bao gồm: Là công dân Việt Nam; có đủ sức khỏe để làm việc; có tư cách đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ pháp luật; tinh thần trách nhiệm cao; nhiệt tình trong công tác; có định hướng làm việc lâu dài tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Ngoài ra, ứng viên cũng phải đảm bảo không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm làm công việc liên quan.

Về tiêu chuẩn cụ thể, ứng viên phải tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên, có chứng chỉ/giấy phép hành nghề, đồng thời có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực Việt Nam, cùng với đó là chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

Trong đợt tuyển dụng này, Bệnh viện Nhiệt đới sẽ ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, xuất bản trên 2 bài báo khoa học. Ứng viên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng được ưu tiên.

Nếu trúng tuyển, bác sĩ hạng III sẽ phải tham gia thống kê, xử lý và phân tích số liệu dịch tễ, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức tập huấn quy trình chuyên môn. Đồng thời, bác sĩ còn đảm nhiệm các công việc hành chính như tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân, thực hiện thủ tục dịch vụ công, phối hợp giải trình bảo hiểm y tế và tham gia tiếp các đoàn kiểm tra.

Đáng chú ý, yêu cầu đối với vị trí này còn mở rộng sang nghiên cứu và đào tạo. Cụ thể, bác sĩ phải có khả năng thực hiện đề tài khoa học, viết bài báo, đánh giá nghiên cứu, đồng thời tham gia giảng dạy, hỗ trợ tuyến dưới...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiền thân là Nhà thương Chợ Quán, được thành lập năm 1861, là bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới lâu đời nhất Việt Nam.

Hơn 160 năm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vẫn giữ nguyên vị trí đầu ngành nhiễm trùng - truyền nhiễm cùng những đóng góp to lớn cho sự nghiệp y tế nước nhà, chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía nam.

Trong các năm 2020-2022, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là đơn vị chủ lực đã cùng với ngành y tế TP.HCM ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu tác hại của đại dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.