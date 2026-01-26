Vì sao bác sĩ nội trú chỉ được thi đúng một lần?

Khác với các chương trình sau đại học thông thường, bác sĩ nội trú là chương trình chỉ được thi một lần ngay sau khi thí sinh tốt nghiệp đại học.

Bác sĩ Đinh Duy Khương trong sự kiện Match Day của Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế, nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên ngành hệ thống và kỹ năng thực hành ở mức cao.

Hiện nay, đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những phương thức quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng chuyên gia giỏi và nhân tài trẻ cho ngành y tế, được áp dụng đối với các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Điều 2 của Quyết định 19/2006/QĐ-BYT nêu rằng việc đào tạo bác sĩ nội trú chỉ dành cho bác sĩ vừa tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y tại các trường đại học y, đại học y - dược hoặc cơ sở đào tạo hợp pháp tại Việt Nam. Thí sinh phải có nguyện vọng, tự nguyện làm đơn đăng ký dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Về điều kiện đăng ký dự thi, thí sinh cần phải đáp ứng một số quy định sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự thi và đạt loại khá trở lên.

Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ).

Tuổi đời không quá 27.

Có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/5/1990 của Bộ GD&ĐT.

Tại các trường đại học của Việt Nam hiện nay, bên cạnh những quy định chung về đối tượng tuyển sinh, nhà trường sẽ đặt ra một số yêu cầu khác cũng như quy chế, cách thức làm bài thi để giành suất trở thành bác sĩ nội trú.

Bác sĩ Hà Vũ Hoàng chọn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Match Day của Đại học Y Hà Nội.

Đại học Y Hà Nội

Tại Việt Nam, 13 trường đại học trên cả nước có chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Trong đó, Đại học Y Hà Nội là cơ sở lâu đời nhất khi mở chương trình này từ năm 1974.

Kỳ thi của Đại học Y Hà Nội thường được tổ chức vào tháng 8 hàng năm dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt.

Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú 3 năm tại Đại học Y Hà Nội thường áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh. Theo đó, thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính bảng trong thời gian 90 phút/môn.

Danh mục môn thi bác sĩ nội trú do nhà trường công bố như sau:

Chương trình bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội hàng năm vẫn gây chú ý với sự kiện Match Day - ngày các thí sinh lựa chọn nguyện vọng chuyên ngành. Do chương trình giới hạn chỉ tiêu, một số ngành hot như Sản phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh... thường được các thí sinh có điểm số cao nhất lựa chọn và hết suất rất nhanh.

Đại học Y Dược TP.HCM

Mới đây, Đại học Y Dược TP.HCM đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, thí sinh ngoài thi trắc nghiệm còn phải vượt qua vòng đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh cần hoàn thành 4 môn. Trong đó, môn thứ nhất là Ngoại ngữ (tiếng Anh); môn thứ hai là môn cơ sở với đề thi tổng hợp kiến thức của 4 học phần gồm Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh và Y sinh học di truyền.

Hai môn còn lại là các môn chuyên ngành, được xác định theo lĩnh vực đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại sẽ làm bài thi Ngoại khoa và Sản phụ khoa.

Trong khi đó, hệ Nội sẽ thi chương trình Nội khoa và Nhi khoa. Đối với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, thí sinh làm bài thi Nha khoa và Phẫu thuật trong miệng - hàm mặt còn chuyên ngành Y học cổ truyền lại làm bài thi Lý luận y học cổ truyền và Nội y học cổ truyền và chuyên ngành Giải phẫu bệnh sẽ thi Nội khoa và Mô phôi.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong năm 2025, nhà trường tuyển bác sĩ nội trú cho 11 chuyên ngành, trong đó có Sản phụ khoa, Tai - Mũi - Họng, Nhi khoa, Nội khoa...

Để trở thành bác sĩ nội trú với 3 năm đào tạo tập trung, thí sinh cần hoàn thành 3 môn thi chung là Toán xác suất thống kê, Ngoại ngữ và môn thi tổng hợp (gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hoá sinh, Y sinh học di truyền). Ngoài 3 môn thi chung, thí sinh cần vượt qua 2 môn chuyên ngành được nhà trường công bố cụ thể như sau:

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu thêm rằng sinh phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu về điểm số để được đưa vào diện xét tuyển. Cụ thể, theo thang điểm 10, môn thi số 4 phải đạt từ 7 điểm trở lên, trong khi các môn thi còn lại phải đạt tối thiểu 5 điểm.

Về nguyên tắc xét trúng tuyển, hội đồng tuyển sinh tính tổng điểm các môn thi, không bao gồm môn Ngoại ngữ, sau đó xếp thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp và lấy đủ chỉ tiêu của từng chuyên ngành.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, việc xét trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lần lượt: Thí sinh có điểm môn 4 cao hơn; tiếp đến là điểm môn 5 cao hơn; thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ; và cuối cùng là thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn.

Một bác sĩ nội trú làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Đại học VinUni

Tại Đại học VinUni, phương thức xét tuyển đối với chương trình bác sĩ nội trú dựa trên đánh giá hồ sơ ứng viên, kết quả kỳ thi IFOM CSE - International Foundations of Medicine Clinical Sciences Exam (gọi tắt là IFOM), và kết quả phỏng vấn.

Về hình thức, bài thi IFOM CSE được thực hiện bằng tiếng Anh theo hình thức trực tuyến với thời gian làm bài được phần mềm thi kiểm soát chặt chẽ theo quy trình bảo mật của Hội đồng Khảo thí Y khoa Mỹ - National Board of Medical Examiners (NBME).

Bài thi có thời lượng 240 phút, chia làm hai phần. Thí sinh được nghỉ 15 phút sau khi kết thúc phần một; mọi khoảng nghỉ khác trong thời gian làm bài không được cộng bù thời gian.

Nội dung đề thi gồm 160 câu hỏi trắc nghiệm, đánh giá tổng hợp kiến thức lâm sàng theo các tiêu chí do NBME công bố. Số lượng và nội dung câu hỏi được thống nhất cho tất cả thí sinh, tuy nhiên thứ tự xuất hiện câu hỏi có thể khác nhau giữa các bài thi.

Bước qua vòng phỏng vấn, ứng viên tham gia tuyển chọn sẽ trải qua ít nhất 2 vòng. Trong đó, một cuộc phỏng vấn được thực hiện giữa ứng viên và giám đốc chương trình tương ứng với nguyện vọng đăng ký; các cuộc phỏng vấn còn lại do giảng viên lâm sàng của chương trình đảm nhiệm. Mỗi buổi phỏng vấn kéo dài từ 20 đến 30 phút.

Về chấm điểm, điểm phỏng vấn tổng hợp được tính bằng điểm trung bình của tất cả các cuộc phỏng vấn. Hoạt động phỏng vấn nhằm đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên với chương trình đào tạo đã đăng ký. Trên cơ sở kết quả này, giám đốc chương trình chủ trì cuộc họp với các giảng viên phỏng vấn để thống nhất và đưa ra quyết định tuyển chọn cuối cùng.