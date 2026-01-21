Phải phỏng vấn khi thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TP.HCM

So với các năm trước, kể từ năm 2026, chương trình tuyển sinh bác sĩ nội trú của Đại học Y Dược TP.HCM có thay đổi về hình thức thi.

Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: bvdaihoccoso3.

Đại học Y Dược TP.HCM vừa điều chỉnh phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, thí sinh ngoài thi trắc nghiệm còn phải vượt qua vòng đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh cần hoàn thành 4 môn. Trong đó, môn thứ nhất là Ngoại ngữ (tiếng Anh); môn thứ hai là môn cơ sở với đề thi tổng hợp kiến thức của 4 học phần gồm Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh và Y sinh học di truyền.

Hai môn còn lại là các môn chuyên ngành, được xác định theo lĩnh vực đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại sẽ làm bài thi Ngoại khoa và Sản phụ khoa.

Trong khi đó, hệ Nội sẽ thi chương trình Nội khoa và Nhi khoa. Đối với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, thí sinh làm bài thi Nha khoa và Phẫu thuật trong miệng - hàm mặt còn chuyên ngành Y học cổ truyền lại làm bài thi Lý luận y học cổ truyền và Nội y học cổ truyền và chuyên ngành Giải phẫu bệnh sẽ thi Nội khoa và Mô phôi.

Đại học Y Dược TP.HCM cũng đặt ra tiêu chí tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, đối tượng dự thi là bác sĩ hệ chính quy vừa tốt nghiệp.

Điều kiện bắt buộc gồm có bằng tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trong năm tổ chức kỳ thi, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, xếp loại khá trở lên và không thi lại môn tốt nghiệp.

Ngoài ra, nhà trường yêu cầu trong quá trình học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không bị buộc dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

Với bác sĩ thuộc diện cử tuyển hoặc đào tạo theo địa chỉ sử dụng, thí sinh phải có văn bản cử đi dự thi bác sĩ nội trú của Sở Y tế hoặc UBND tỉnh, thành phố. Ngoài ra, người dự thi phải đủ sức khỏe học tập, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật hay án hình sự, được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương xác nhận.