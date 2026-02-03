Học bao lâu mới được làm bác sĩ?

Để trở thành bác sĩ tại Việt Nam, sinh viên cần học ít nhất 6 năm đại học, sau đó tiếp tục thực hành để lấy giấy phép hành nghề và học chuyên sâu.

Bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, tháng 1/2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ra trường với bằng bác sĩ là hành trình dài và đầy thử thách, thường mất ít nhất một thập kỷ học tập và đào tạo nghiêm ngặt. Quá trình này bắt đầu với 6 năm năm học đại học. Chương trình đào tạo đại học ngành Y khoa thường gồm 2 giai đoạn: Tiền lâm sàng và lâm sàng.

Giai đoạn tiền lâm sàng kéo dài 6 học kỳ (3 năm học đầu), trong đó, sinh viên được học phần giáo dục đại cương và cơ sở ngành, nhằm đạt được những kiến thức khoa học cơ bản trong y học, những kỹ năng thực hành cơ bản và hành vi, làm nền tảng cho giai đoạn lâm sàng tiếp theo.

Giai đoạn này, sinh viên sẽ học tại trường và thực hành tại bệnh viện từ học kỳ thứ 3 (cuối năm học thứ hai).

Giai đoạn lâm sàng kéo dài 6 học kỳ (3 năm học cuối), trong đó, sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng cơ bản vào giải quyết các vấn đề, dựa trên y học chứng cứ, hoàn cảnh kinh tế, xã hội, môi trường, trên bệnh nhân thực trong bệnh viện, phòng khám, trạm y tế và cộng đồng.

Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận văn bằng Bác sĩ y khoa/đa khoa. Tuy nhiên, các bác sĩ mới tốt nghiệp sẽ không được thực hiện khám, chữa bệnh. Bởi lẽ, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chỉ những người có giấy phép hành nghề mới được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

Để có giấy phép hành nghề, bác sĩ cần phải thực hành tại các cơ sở y tế liên tục trong 12 tháng (dưới sự giám sát của người hành nghề).

Song, để khám chuyên khoa, các bác sĩ mới tốt nghiệp sẽ tiếp tục học chuyên sâu thêm vài năm nữa. Họ có thể lựa chọn một số hướng đi sau để phát triển sự nghiệp:

Học bác sĩ nội trú: Ngay sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ có thể thi bác sĩ nội trú, học tập trung trong 3 năm, sau khi ra trường được công nhận và cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa theo chuyên ngành đào tạo tương ứng, nhận bằng cấp bao gồm bằng bác sĩ nội trú và bằng bác sĩ chuyên khoa I.

Học bác sĩ chuyên khoa I: Phải có giấy phép hành nghề hoặc có thâm niên công tác đối với một số chuyên khoa trước khi dự tuyển; thời gian học khoảng 2-3 năm.

Học thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Ngay sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ có thể dự tuyển học thạc sĩ định hướng nghiên cứu, thời gian học khoảng 2-3 năm.

Học thạc sĩ định hướng ứng dụng: Các ngành y học lâm sàng phải có giấy phép hành nghề, hoặc chứng chỉ chuyên khoa cơ bản, hoặc thâm niên công tác trước khi dự tuyển, thời gian học khoảng 2-3 năm.

Sau đó, họ có thể tiếp tục học lên bác sĩ chuyên khoa II hoặc tiến sĩ. Ngoài ra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng yêu cầu người hành nghề (bác sĩ) có trách nhiệm cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với phạm vi hành nghề.

Các hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục bao gồm: Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa phù hợp với phạm vi hành nghề; tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện các nghiên cứu khoa học, giảng dạy về y khoa thuộc phạm vi hành nghề; tự cập nhật kiến thức y khoa và các hình thức khác.