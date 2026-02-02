Thi bác sĩ nội trú: ĐH Y Dược TP.HCM 'tuýt còi' loạt tin giả

Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định nhà trường không có bất kỳ thông tin quảng cáo nào về tổ chức các lớp ôn thi đăng trên các trang mạng xã hội.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Theo Đại học Y Dược TP.HCM, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện tràn lan các thông tin quảng cáo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh vào các bậc đào tạo sau đại học tại trường, bao gồm bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp 2 và thạc sĩ.

Nhằm định hướng và bảo vệ quyền lợi cho các thí sinh, Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định đến thời điểm hiện tại, nhà trường không có bất kỳ thông tin quảng cáo nào về tổ chức các lớp ôn thi đăng trên các trang mạng xã hội.

Liên quan đến kế hoạch ôn tập phục vụ kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2026, nhà trường cho biết các thông tin chính thức sẽ được công bố trong thông báo tuyển sinh sau đại học, dự kiến ban hành vào cuối tháng 2/2026.

Toàn bộ nội dung sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử và trên trang Facebook chính thức của trường.

Nhà trường khuyến cáo các thí sinh chỉ theo dõi và cập nhật thông tin tại hai địa chỉ nêu trên để đảm bảo tính chính xác và tránh các rủi ro không đáng có. Đại học Y Dược TP.HCM cam kết minh bạch trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Kỳ thi sau đại học, đặc biệt là hệ bác sĩ nội trú, từ lâu được xem là một trong những kỳ thi khắt khe và áp lực nhất trong lĩnh vực đào tạo y khoa. Chính vì vậy, các vấn đề liên quan đến kỳ thi luôn nhận được sự quan tâm từ xã hội.

Tháng 1/2026, Đại học Y Dược TP.HCM đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, thí sinh ngoài thi trắc nghiệm còn phải vượt qua vòng đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh cần hoàn thành 4 môn. Trong đó, môn thứ nhất là Ngoại ngữ (Tiếng Anh); môn thứ hai là môn cơ sở với đề thi tổng hợp kiến thức của 4 học phần gồm Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh và Y sinh học di truyền.

Hai môn còn lại là các môn chuyên ngành, được xác định theo lĩnh vực đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại sẽ làm bài thi Ngoại khoa và Sản phụ khoa.

Trong khi đó, hệ Nội sẽ thi chương trình Nội khoa và Nhi khoa. Đối với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, thí sinh làm bài thi Nha khoa và Phẫu thuật trong miệng - hàm mặt còn chuyên ngành Y học cổ truyền lại làm bài thi Lý luận y học cổ truyền và Nội y học cổ truyền và chuyên ngành Giải phẫu bệnh sẽ thi Nội khoa và Mô phôi.

Ngoài ra, trường Đại học Y Dược TP.HCM thêm một số điều kiện với đầu vào thạc sĩ, chuyên khoa I, II.

Với chương trình thạc sĩ, trường có hai hình thức: Xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, người học diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì bằng trung bình như trước. Trường hợp bằng loại khá, họ phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Nhóm đăng ký vào chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II phải có thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng ở chuyên ngành dự thi, ngoài các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế, nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên ngành hệ thống và kỹ năng thực hành ở mức cao.

Hiện nay, đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những phương thức quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng chuyên gia giỏi và nhân tài trẻ cho ngành y tế, được áp dụng đối với các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Điều 2 của Quyết định 19/2006/QĐ-BYT nêu rằng việc đào tạo bác sĩ nội trú chỉ dành cho bác sĩ vừa tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y tại các trường đại học y, đại học y - dược hoặc cơ sở đào tạo hợp pháp tại Việt Nam. Thí sinh phải có nguyện vọng, tự nguyện làm đơn đăng ký dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Về điều kiện đăng ký dự thi, thí sinh cần phải đáp ứng một số quy định sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự thi và đạt loại khá trở lên.

Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ).

Tuổi đời không quá 27.

Có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/5/1990 của Bộ GD&ĐT.