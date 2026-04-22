Học sinh TP.HCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ hôm nay

Từ 8h ngày 22/4 đến 17h ngày 28/4, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện đăng ký trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD&ĐT quy định. Đồng thời, các trường THCS sẽ nhập dữ liệu xét tốt nghiệp và hỗ trợ học sinh xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình đăng ký.

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại các tỉnh, thành khác nhưng có nhu cầu dự thi vào các trường THPT chuyên tại TP.HCM, hồ sơ sẽ được tiếp nhận tập trung tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 cụ thể như sau:

A. Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt (Firefox, Chrome, Safari…) và truy cập địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, phụ huynh và học sinh tham khảo thông tin, sau đó chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Nhập tài khoản và mật khẩu do trường THCS cung cấp, thực hiện [Đăng nhập].

Cổng đăng ký nguyện vọng lớp 10 của học sinh TP.HCM.

B. Kiểm tra thông tin

Bước 4: Hệ thống hiển thị hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10.

Các thông tin cơ bản của học sinh đã được nhà trường cập nhật. Phụ huynh cần rà soát kỹ, đặc biệt là số điện thoại và email liên hệ. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc nơi cư trú, phụ huynh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

C. Đăng ký trường loại thường

I. Trường hợp không dự thi lớp 10 thường, phụ huynh chọn chức năng xác nhận không tham gia tuyển sinh lớp 10 thường trên hệ thống.

II. Trường hợp dự thi lớp 10 thường

Bước 1: Chọn chức năng đăng ký nguyện vọng. Lưu ý, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Bước 2: Chọn xã/phường và trường đăng ký dự tuyển. Nếu chỉ đăng ký 2 nguyện vọng, chọn [Không dự tuyển nguyện vọng 3].

D. Đăng ký trường chuyên hoặc tích hợp (Đề án 5695)

I. Trường hợp không dự thi, phụ huynh chọn chức năng xác nhận không tham gia hệ chuyên hoặc tích hợp.

II. Trường hợp dự thi

Thí sinh chọn một trong hai loại hình: Chuyên hoặc tích hợp.

Đăng ký lớp chuyên

Bước 1: Bỏ chọn chức năng không dự thi.

Bước 2: Chọn môn chuyên và trường đăng ký dự tuyển.

Đăng ký lớp tích hợp

Bước 1: Xác nhận “Đã học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS”.

Bước 2: Chọn nhóm tích hợp và đăng ký trường theo nguyện vọng.

Bước 3: Nhập thông tin khảo sát môn lựa chọn khi trúng tuyển.

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin và chọn [Hoàn thành đăng ký].

E. Điều chỉnh thông tin và xuất phiếu

Sau khi hoàn tất, hệ thống hiển thị đầy đủ hồ sơ đăng ký. Nếu cần chỉnh sửa, phụ huynh chọn [Quay lại chỉnh sửa].

Chức năng [Xuất phiếu đăng ký] cho phép lưu lại thông tin hồ sơ.

Theo kế hoạch, chậm nhất 16h ngày 4/5, Sở GD&ĐT sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường. Từ 17h cùng ngày đến 17h ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng, nhưng không được thêm mới hoặc loại bỏ nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-2/6, sớm hơn khoảng một tuần so với các năm trước. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25, hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ cả 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh lưu ý, khi đã trúng tuyển ở một nguyện vọng, bắt buộc phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.