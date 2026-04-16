Chi tiết lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh làm thủ tục vào ngày 31/5, dự thi ba môn bắt buộc trong ngày 1-2/6 theo kế hoạch của thành phố.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn. Theo đó, ngày 31/5/2026, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Ngày 1/6/2026, thí sinh thi môn Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều với thời gian 90 phút.

Ngày 2/6/2026, thí sinh tiếp tục thi môn Toán trong buổi sáng (120 phút) và bài thi tiếng Anh tích hợp vào buổi chiều với thời gian 150 phút.

Lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026.

Ngoài lịch thi chi tiết, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT triển khai chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 trong năm học 2026-2027.

Theo hướng dẫn, 10 trường THPT được phép tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp, gồm: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Huân. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường sẽ được Sở GD&ĐT công bố trong thời gian tới.

Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM và nằm trong độ tuổi quy định. Thí sinh được chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm những học sinh đã tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp ở cấp THCS. Các em phải tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố và được xét tuyển dựa trên tổng điểm các môn thi cùng với điểm trung bình chương trình tích hợp lớp 9.

Nhóm này có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào lớp chuyên Anh tích hợp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đồng thời đăng ký ba nguyện vọng vào các trường có chương trình tích hợp và ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập còn lại.

Nhóm thứ hai là những học sinh không tham gia chương trình tích hợp ở cấp THCS nhưng có kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 9 từ loại khá trở lên.

Ngoài ba môn thi bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi thêm bài thi tiếng Anh tích hợp và được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường có triển khai chương trình này, bên cạnh ba nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Điểm xét tuyển vào chương trình tích hợp được xác định bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 đối với thí sinh nhóm 1, hoặc điểm bài thi tiếng Anh tích hợp đối với thí sinh nhóm 2.

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi tham dự đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và mỗi bài thi đều phải đạt điểm lớn hơn 0. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ cao xuống thấp, trong đó ưu tiên lớp chuyên, tiếp đến là lớp tích hợp và cuối cùng là lớp 10 thường.

Lưu ý, nếu một lớp tiếng Anh tích hợp có dưới 25 học sinh xác nhận nhập học, lớp sẽ không được mở. Khi đó, học sinh sẽ được xem xét chuyển sang trường khác còn chỉ tiêu hoặc sang loại hình học tập phù hợp.

Ngoài ra, học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi phải nộp đơn trong vòng ba ngày kể từ khi công bố kết quả. Tùy tình hình thực tế, Sở GD&ĐT TP.HCM có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.