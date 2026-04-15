Top trường THPT ở Hà Nội có tỷ lệ chọi cao nhất năm qua

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội luôn có mức cạnh tranh cao, nhiều trường THPT công lập ghi nhận tỷ lệ chọi vượt 1/2.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Tỷ lệ chọi chỉ mức độ cạnh tranh trong một kỳ thi hoặc một đợt tuyển sinh, được tính bằng số lượng thí sinh đăng ký dự thi chia cho số lượng chỉ tiêu tuyển.

Ví dụ, nếu một trường có 1.000 thí sinh đăng ký nhưng chỉ tuyển 100 người, thì tỷ lệ chọi là 1/10, nghĩa là cứ 10 người thi thì chỉ có 1 người trúng tuyển. Tỷ lệ chọi càng cao thì mức độ cạnh tranh càng lớn và cơ hội trúng tuyển của mỗi thí sinh càng thấp.

Năm 2025, Hà Nội có 103.456 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, trong khi 115 trường công lập không chuyên tuyển 75.670 chỉ tiêu.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, năm 2025, các trường có tỷ lệ chọi cao hầu hết nằm ở nội thành, điểm chuẩn hàng năm thuộc top đầu thành phố. Cụ thể, trường THPT Yên Hòa đứng đầu danh sách với tỷ lệ chọi 1/2,44. Tiếp đến là các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/2,35; THPT Kim Liên với tỷ lệ chọi 1/2,15.

10 trường THPT có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm 2025

Nhãn THPT Yên Hòa THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông THPT Kim Liên THPT Đống Đa THPT Hoài Đức C THPT Cầu Giấy THPT Ngô Thì Nhậm THPT Phan Đình Phùng THPT Khương Hạ THPT Nhân Chính Tỷ lệ chọi

2.44 2.35 2.15 2.1 1.99 1.96 1.94 1.93 1.93 1.89

Thực tế cho thấy tỷ lệ chọi cao không đồng nghĩa tuyệt đối với điểm chuẩn cao, nhưng vẫn là chỉ dấu quan trọng về mức độ cạnh tranh. Học sinh nên tham khảo để đăng ký nguyện vọng năm nay.

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số này, 124 trường THPT công lập chuyên, không chuyên và chất lượng cao ở Hà Nội sẽ tuyển 81.448 học sinh vào lớp 10. Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm nay khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển. Thống kê từ Sở GD&ĐT cho thấy sau 3 ngày mở cổng đăng ký, 57.000 học sinh đã đăng ký nguyện vọng, chiếm tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao tiếp tục là những trường có điểm chuẩn top đầu, như THPT Yên Hòa đã có 1.202 nguyện vọng 1, trong khi được giao 765 chỉ tiêu.

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có 1.057 nguyện vọng 1 trên 765 chỉ tiêu, THPT Kim Liên là 972/765. Một số trường THPT khác có trên 800 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.