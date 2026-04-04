Thi lớp 10 ở Hà Nội: 7 lưu ý phải nhớ

Thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng bất kỳ, có thể theo dõi tỷ lệ chọi liên tục, bỏ điều kiện nơi thường trú... là một số điểm mới trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

124 trường công lập tuyển sinh

Năm nay, số lượng thí sinh đông hơn năm trước, nhưng Hà Nội cũng mở rộng hệ thống xét tuyển với các trường công lập mới.

Cụ thể, các trường mới gồm THPT Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy cũ), THPT Việt Hùng (Đông Anh cũ), THPT Minh Châu (Ba Vì cũ). Ngoài ra, hai trường THPT Hoàng Cầu và THPT Lê Lợi (Hà Đông) cũng chuyển sang tuyển sinh theo hệ thống xét tuyển bằng điểm chuẩn của thành phố.

Như vậy, tổng số 124 trường công lập, gồm 4 trường chuyên và 120 trường không chuyên, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Lịch thi sớm hơn 10 ngày

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường THPT công lập không chuyên với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài 30/5 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h 10h Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h 15h 31/5 Sáng Toán 120 phút 8h 10h 1/6 (Thi các môn chuyên) Sáng Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác* 150 phút 8h 10h30 Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh 150 phút 14h 16h30

Lưu ý, Ngoại ngữ khác là ngoại ngữ dùng để thi vào các lớp chuyên ngữ (chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nhật, chuyên tiếng Hàn) gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Điểm xét tuyển trường THPT không chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm xét tuyển trường THPT chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm môn chuyên x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Ảnh: Đinh Hà.

6 nhóm học sinh được tuyển thẳng

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, có 6 nhóm học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội.

Nhóm thứ nhất là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026. Các em sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 của trường nội trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc các dân tộc rất ít người theo quy định của Chính phủ, gồm 16 dân tộc như Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn và La Hủ.

Nhóm thứ ba là học sinh khuyết tật, được xác nhận theo quy định hiện hành. Các em phải nộp giấy xác nhận khuyết tật hợp lệ khi đăng ký xét tuyển.

Nhóm thứ tư là học sinh THCS đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, ở các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật.

Nhóm thứ năm là học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định cử tham gia.

Nhóm thứ sáu là vận động viên giành huy chương tại các giải thể thao cấp quốc gia trở lên.

Lưu ý, học sinh thuộc diện tuyển thẳng phải có nơi cư trú tại Hà Nội. Mỗi em chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường THPT công lập gần nơi cư trú nhất.

Bỏ yêu cầu về hộ khẩu, khu vực tuyển sinh

Năm nay, Hà Nội bỏ yêu cầu về hộ khẩu thường trú, thay thế bằng điều kiện cư trú. Như vậy, học sinh thường trú (nơi ở ổn định, lâu dài) hoặc tạm trú (ngắn hạn) trên địa bàn thành phố đều có thể đăng ký dự thi.

Chính sách mới nhằm hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập bất kỳ, không bị ràng buộc với khu vực sinh sống, tạo sự linh hoạt và mở rộng lựa chọn.

Giảm điểm chênh giữa các nguyện vọng

Sau khi đăng ký, học sinh không được thay đổi thứ tự nguyện vọng. Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 của Hà Nội như sau:

Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

Nếu trượt nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2.

Khi không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 3.

Điểm mới năm nay là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm, giảm một nửa so với trước. Việc xét tuyển là bình đẳng giữa các nguyện vọng, chỉ chênh lệch về mức điểm.

Thí sinh thực hiện quy trình đăng ký qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Đinh Hà.

Theo dõi được tỷ lệ chọi trước khi chốt nguyện vọng

Năm nay, thí sinh không còn phải nộp hồ sơ giấy mà thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký qua hệ thống trực tuyến. Chỉ những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng mới đăng ký trực tiếp vào "đơn xanh" như những năm trước.

Đáng chú ý, hệ thống còn cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian thực. Thí sinh có thể theo dõi tỷ lệ chọi của từng trường từng giờ.

Mỗi học sinh sẽ xem được tối đa tỷ lệ chọi của 10 trường THPT công lập không chuyên và 4 trường THPT chuyên. Qua đó, học sinh chủ động điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Hệ thống cho phép hai hình thức đăng ký: Thí sinh tự thực hiện hoặc nhờ phụ huynh, giáo viên hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đăng ký hộ, người hỗ trợ phải khai báo đầy đủ thông tin định danh để bảo đảm tính bảo mật và trách nhiệm.

Mốc thời gian quan trọng

Ngoài lịch thi, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng như đăng ký dự thi, công bố điểm thi, điểm chuẩn, nhập học... Cụ thể như sau:

Thời gian Nội dung Chậm nhất 10/4 Công bố phương án tuyển sinh của các trường THPT tư thục, công lập chất lượng cao 10-17/4 Thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập. Chậm nhất 6/5 Công bố số học sinh đăng ký vào từng trường theo thứ tự nguyện vọng. Chậm nhất 11/5 Thí sinh nhận phiếu báo thi. Sáng 29/5 Thí sinh học quy chế thi. Ngày 30-31/5 Thí sinh dự thi ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. 1/6 Thí sinh dự thi môn chuyên. 31/5-10/6 Chấm thi. 11-18/6 Ghép điểm, chuẩn bị phiếu báo kết quả cho thí sinh. 19-22/6 Công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10. 19-25/6 Nộp đơn phúc khảo tại trường đăng ký dự thi. Chậm nhất 25/6 Các trường nhận phiếu báo kết quả để cấp cho học sinh. 25-27/6 Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). 3/7 Sở GD&ĐT Hà Nội và trường chưa đủ chỉ tiêu duyệt điểm chuẩn bổ sung. 4-6/7 Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung. Chậm nhất 9/7 Có kết quả phúc khảo. 10-12/7 Các trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. 20-21/7 Các trường nộp danh sách học sinh trúng tuyển về sở.