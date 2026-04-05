Hà Nội chốt chỉ tiêu lớp 10 của 124 trường công lập

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.
Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số này, 124 trường THPT công lập chuyên, không chuyên và chất lượng cao ở Hà Nội sẽ tuyển 81.448 học sinh vào lớp 10.
Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm nay khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.
Cụ thể, 119 trường THPT công lập không chuyên sẽ tuyển 78.318 chỉ tiêu, tương ứng với 1.742 lớp. Hầu hết chỉ tiêu các trường ổn định so với năm trước.
Một số trường có chỉ tiêu biến động mạnh, như trường THPT Thạch Thất tăng 90 chỉ tiêu, trong khi THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân giảm 90 chỉ tiêu...
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 119 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội cụ thể như sau:
Bốn trường chuyên gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Sơn Tây tuyển 2.730 chỉ tiêu, ổn định như năm trước.
Chỉ tiêu lớp 10 của 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội như sau:
|STT
|Trường
|Chỉ tiêu
Ghi chú (mỗi lớp tuyển 35 học sinh)
|1
|THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
|840
|Tuyển 24 lớp cho 13 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung (mỗi môn 2 lớp), Tiếng Nga, Tiếng Nhật (mỗi môn 1 lớp)
|2
|THPT chuyên Chu Văn An
|665
|Tuyển 19 lớp cho 13 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật (mỗi môn 1 lớp); Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp (mỗi môn 2 lớp),
|3
|THPT chuyên Nguyễn Huệ
|700
|Tuyển 20 lớp cho 11 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (mỗi môn 2 lớp), Tiếng Pháp, Tiếng Nga (mỗi môn 1 lớp)
|4
|THPT chuyên Sơn Tây
|525
|Tuyển 15 lớp cho 9 môn chuyên: Toán, Vật lý, Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (mỗi môn 2 lớp), Tin, Hóa, Sinh (mỗi môn 1 lớp)
Ngoài ra, trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).
Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Lịch thi cụ thể như sau:
|Ngày
|Buổi
|Môn thi/Bài thi
|Thời gian làm bài
|Giờ bắt đầu làm bài
|Giờ thu bài
|30/5
|Sáng
|Ngữ văn
|120 phút
|8h
|10h
|Chiều
|Ngoại ngữ
|60 phút
|14h
|15h
|31/5
|Sáng
|Toán
|120 phút
|8h
|10h
|1/6 (Thi các môn chuyên)
|Sáng
|Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác*
|150 phút
|8h
|10h30
|Chiều
|Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh
|150 phút
|14h
|16h30
Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.