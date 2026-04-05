Hà Nội chốt chỉ tiêu lớp 10 của 124 trường công lập

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của 124 trường THPT công lập.

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số này, 124 trường THPT công lập chuyên, không chuyên và chất lượng cao ở Hà Nội sẽ tuyển 81.448 học sinh vào lớp 10.

Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm nay khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Cụ thể, 119 trường THPT công lập không chuyên sẽ tuyển 78.318 chỉ tiêu, tương ứng với 1.742 lớp. Hầu hết chỉ tiêu các trường ổn định so với năm trước.

Một số trường có chỉ tiêu biến động mạnh, như trường THPT Thạch Thất tăng 90 chỉ tiêu, trong khi THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân giảm 90 chỉ tiêu...

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 119 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội cụ thể như sau:

Bốn trường chuyên gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Sơn Tây tuyển 2.730 chỉ tiêu, ổn định như năm trước.

Chỉ tiêu lớp 10 của 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội như sau:

STT Trường Chỉ tiêu Ghi chú (mỗi lớp tuyển 35 học sinh) 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 840 Tuyển 24 lớp cho 13 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung (mỗi môn 2 lớp), Tiếng Nga, Tiếng Nhật (mỗi môn 1 lớp) 2 THPT chuyên Chu Văn An 665 Tuyển 19 lớp cho 13 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật (mỗi môn 1 lớp); Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp (mỗi môn 2 lớp), 3 THPT chuyên Nguyễn Huệ 700 Tuyển 20 lớp cho 11 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (mỗi môn 2 lớp), Tiếng Pháp, Tiếng Nga (mỗi môn 1 lớp) 4 THPT chuyên Sơn Tây 525 Tuyển 15 lớp cho 9 môn chuyên: Toán, Vật lý, Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (mỗi môn 2 lớp), Tin, Hóa, Sinh (mỗi môn 1 lớp)

Ngoài ra, trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài 30/5 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h 10h Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h 15h 31/5 Sáng Toán 120 phút 8h 10h 1/6 (Thi các môn chuyên) Sáng Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác* 150 phút 8h 10h30 Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh 150 phút 14h 16h30

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.