Giáo dục

Tổng hợp lịch thi, môn thi vào lớp 10 của 34 tỉnh, thành

  • Thứ bảy, 28/3/2026 19:02 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Phần lớn tỉnh, thành ấn định lịch thi vào lớp 10 THPT công lập trong tháng 5. Môn thi phổ biến là Tiếng Anh.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.

Hiện tại, nhiều địa phương đã ấn định ngày cụ thể, đa số vào cuối tháng 5. Trong đó, Đà Nẵng đang là địa phương tổ chức thi sớm nhất, trong các ngày 23-25/5. Tiếp đến là các tỉnh Lai Châu, Nghệ An (27-28/5)...

Lâm Đồng đang là tỉnh tổ chức thi vào lớp 10 THPT muộn nhất, trong các ngày 1-3/7, áp dụng với kỳ thi vào trường chuyên. Các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Một số địa phương chưa có thông báo cụ thể, song sẽ hoàn thành trước ngày 31/7.

Về môn thi, nếu thi tuyển, các tỉnh, thành tổ chức thi Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương lựa chọn Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ. Tuyên Quang là địa phương duy nhất quyết định chọn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ ba.

Trước đó, Sơn La cũng từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn cho môn thi thứ ba, nhưng đã rút lại phương án này sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi. Tỉnh này quyết định chọn môn Tiếng Anh.

Lịch thi, môn thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành dự kiến như sau:

STTTỉnh, thànhLịch thiMôn thi thứ 3
1Hà Nội30-1/6Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
2TP.HCM1-2/6Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
3Cao BằngTrước ngày 31/7Tiếng Anh
4Hải Phòng31/5-1/6Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
5Nghệ An25-26/5Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
6Đồng Tháp27/5Tiếng Anh
7Ninh BìnhTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
8Lạng Sơn26-28/5Tiếng Anh
9TP Huế27-29/5Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
10Thanh Hóa5-6/6Tiếng Anh
11Cần ThơTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
12Đà Nẵng23-25/5Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
13Tuyên Quang27-28/5Khoa học tự nhiên
14Vĩnh LongTrường chuyên: 2-3/7- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
15Đồng Nai28-29/5Tiếng Anh
16Lào CaiTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
17Quảng Ninh23-24/6Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
18Hưng YênTrước ngày 31/7Tiếng Anh
19Bắc Ninh26-28/5Tiếng Anh
20Gia Lai27-28/6Tiếng Anh
21Hà Tĩnh6/6Tiếng Anh
22Lâm Đồng1-3/7- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
23Phú Thọ1-2/6Tiếng Anh
24Quảng Trị25-26/5Tiếng Anh
25Thái Nguyên26-28/5Tiếng Anh
26Đắk LắkTrước ngày 31/7-
27Điện Biên28-29/5-
28Tây NinhTrước ngày 31/7Tiếng Anh
29An Giang2-3/6Tiếng Anh
30Khánh HòaTrường chuyên: 28-29/5- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
31Quảng Ngãi31/5-1/6Tiếng Anh
32Sơn LaTháng 6/2026Tiếng Anh
33Cà MauTrường chuyên: 26-28/6- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
34Lai Châu25-26/5-

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

