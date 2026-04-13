Mới gần 40% học sinh Hà Nội đăng ký nguyện vọng lớp 10

Sau 3 ngày, 57.000 học sinh Hà Nội đã đăng ký nguyện vọng lớp 10, chiếm tỷ lệ 38,9%. Những trường có số lượng học sinh đăng ký nhiều nhất thường là trường top dưới về điểm chuẩn.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Thông tin từ Sở GD&ĐT, sau 3 ngày, 57.000 học sinh đã đăng ký nguyện vọng, chiếm tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Một số trường THPT công lập có số lượng học sinh đăng ký cao như THPT Bắc Lương Sơn (3.426 nguyện vọng), THPT Lưu Hoàng (3.300 nguyện vọng), THPT Tự Lập (3.182 nguyện vọng). Đây là những trường có điểm chuẩn thuộc top dưới của thành phố... Cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, một số trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao, như THPT Yên Hòa (1.202 học sinh), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1.057 học sinh), THPT Kim Liên (972 học sinh). Các trường này thường có điểm chuẩn cao, tỷ lệ cạnh tranh hàng năm lớn. Cụ thể như sau:

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sau 3 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký đảm bảo thuận lợi.

Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký, đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Sở cũng lưu ý học sinh, phụ huynh cần bảo mật tài khoản/mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

Học sinh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai.

Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Trên thực tế, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố hiện nay đều có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết và môi trường học tập tích cực. Việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh.

"Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Học tập phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tự tin. Học ở trường học gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn", Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến nghị.

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số này, 124 trường THPT công lập chuyên, không chuyên và chất lượng cao ở Hà Nội sẽ tuyển 81.448 học sinh vào lớp 10.

Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm nay khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Đáng chú ý, năm nay, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian thực. Thí sinh có thể theo dõi tỷ lệ chọi của từng trường từng giờ.