Tính toán nguyện vọng lớp 10 để không trượt oan trước tỷ lệ chọi cao

Hệ thống đăng ký trực tuyến chính thức vận hành cũng là lúc phụ huynh và học sinh cần đặc biệt tỉnh táo rà soát lại phương án chọn trường.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm trước.

Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 chính thức tiếp nhận dữ liệu đến hết ngày 17/4. Đây được coi là giai đoạn "về đích" của khâu thủ tục nhưng lại là thời điểm căng thẳng nhất đối với các gia đình có con em sinh năm 2011.

Theo thống kê, kỳ thi năm nay ghi nhận áp lực chưa từng có do sự gia tăng đột biến của số lượng học sinh tốt nghiệp THCS, lên tới khoảng 147.000 em, tăng 20.000 em so với năm ngoái.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào 124 trường công lập và công lập chất lượng cao trên toàn thành phố chỉ dừng lại ở con số 81.448 học sinh. Thực tế này đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng 55% học sinh có suất học tại các trường công lập, đẩy tỷ lệ chọi tại nhiều khu vực dự báo sẽ xác lập những kỷ lục mới.

Đứng trước bài toán cân não này, thầy Ngô Xuân Quỳnh, giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đã đưa ra những phân tích sâu sắc giúp phụ huynh tránh kịch bản trượt oan cả ba nguyện vọng.

Theo thầy Quỳnh, sai lầm nguy hiểm nhất là việc đặt các nguyện vọng có mức điểm chuẩn sàn sàn nhau. Nếu không biết cách giãn khoảng cách dựa trên điểm chuẩn ba năm gần nhất, chỉ cần một biến động nhẹ về đề thi hoặc tâm lý làm bài, thí sinh rất dễ rơi vào tình trạng trượt dây chuyền. Điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ có sự dịch chuyển lớn do tổng hòa của nhiều yếu tố: Số lượng thí sinh tăng vọt, độ khó của đề thi theo chương trình mới và hiện tượng "tràn tuyến" tại các khu vực nội thành.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng cảnh báo về tâm lý chọn trường theo cảm tính, ưu tiên gần nhà hoặc chạy theo danh tiếng mà thiếu sự đối chiếu khắt khe với mức điểm thực tế qua các kỳ khảo sát. Thay vì cố gắng giữ hình ảnh bằng cách đặt cả ba nguyện vọng vào khối trường nội thành khi điểm số chưa thực sự bứt phá, phụ huynh cần tỉnh táo tìm kiếm một môi trường phù hợp, ổn định để học sinh phát triển bền vững trong suốt ba năm cấp ba.

Dựa trên dữ liệu thực tế, thầy Quỳnh gợi ý chiến thuật cụ thể cho từng nhóm điểm để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. "Đối với nhóm học sinh đạt mức điểm khảo sát từ 25 đến 26,5, các em có thể chủ động đặt nguyện vọng sát nút hoặc vượt chuẩn một chút để thử thách bản thân.

Tuy nhiên, với nhóm từ 23 đến 25 điểm - vốn là phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất, nguyện vọng hai bắt buộc phải hạ điểm rõ ràng để tạo vùng an toàn tuyệt đối.

Riêng đối với nhóm điểm từ 18 đến 23, sai lầm về chiến lược sẽ dẫn đến rủi ro rất lớn, đòi hỏi nguyện vọng hai phải là phương án chắc chắn trúng tuyển và có thể theo học được. Thời gian điều chỉnh vẫn còn, đây là lúc phụ huynh nên bình tĩnh rà soát kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp nhất với năng lực thực tế của con em mình.