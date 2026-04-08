Chốt thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố lịch đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 năm học 2026-2027, thời gian đăng ký từ 22-28/4 và điều chỉnh từ 4-8/5 theo hình thức trực tuyến.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trong đó, học sinh lớp 9 sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày 22/4.

Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 21/4, các trường THCS phổ biến quy định, hướng dẫn cách đăng ký và tổ chức tư vấn nguyện vọng cho phụ huynh, học sinh về kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học tới.

Từ 8h ngày 22/4 đến 17h ngày 28/4, học sinh lớp 9 tại TP.HCM thực hiện đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD&ĐT quy định. Trong thời gian này, các trường THCS đồng thời nhập dữ liệu xét tốt nghiệp và hỗ trợ thí sinh trong trường hợp phát sinh sự cố khi đăng ký.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS tại các tỉnh, thành khác nhưng có nhu cầu dự thi vào các trường THPT chuyên của TP.HCM, hồ sơ đăng ký được nộp tập trung tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Sau thời gian đăng ký, từ ngày 24 đến 29/4, các đơn vị tiến hành rà soát dữ liệu thí sinh. Cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 đợt 1 sẽ được khóa chậm nhất vào 9h ngày 29/4.

Dự kiến chậm nhất 16h ngày 4/5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường. Ngay sau đó, từ 17h ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng, song không được thêm mới hoặc loại bỏ nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, sớm hơn khoảng một tuần so với nhiều năm trước. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm mỗi bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ cả 3 bài thi và không có môn nào bị điểm 0.

Lưu ý, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Với riêng thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên, các em cần dự thi 4 bài thi tự luận, gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Đối với thí sinh thi chuyên ngoại ngữ, môn Ngoại ngữ không chuyên có thể trùng với ngoại ngữ chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm 3 môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Theo dự báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tăng mạnh so với năm trước, kéo theo áp lực tuyển sinh vào các trường THPT công lập ngày càng lớn.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.