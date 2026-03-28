Toàn cảnh kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 tiếp tục duy trì các môn thi quen thuộc nhưng số lượng thí sinh tăng mạnh và công nghệ bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyển sinh.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, sớm hơn khoảng một tuần so với nhiều năm trước. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Áp lực cạnh tranh lớn

Việc giữ nguyên 3 môn thi được ngành giáo dục thành phố lý giải nhằm đảm bảo tính ổn định, tránh gây xáo trộn cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn đang trong quá trình triển khai. Đây cũng là phương án được đánh giá phù hợp với điều kiện dạy và học hiện nay.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của kỳ thi năm nay không nằm ở môn thi hay cấu trúc đề thi mà ở quy mô và mức độ cạnh tranh. Theo dự báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tăng mạnh so với năm trước, kéo theo áp lực tuyển sinh vào các trường THPT công lập ngày càng lớn.

Số học sinh vào lớp 10 tại TP.HCM tăng mạnh sau sáp nhập. Ảnh: Duy Hiệu.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Ngoại trừ một số đơn vị áp dụng hình thức xét tuyển, gồm THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) và các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh TP.HCM cần làm bài thi để giành suất vào lớp 10.

Điểm mỗi bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ cả 3 bài thi và không có môn nào bị điểm 0.

Lưu ý, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Với riêng thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên, các em cần dự thi 4 bài thi tự luận, gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Đối với thí sinh thi chuyên ngoại ngữ, môn Ngoại ngữ không chuyên có thể trùng với ngoại ngữ chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm 3 môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Lưu ý, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên, theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi. Trong trường hợp không trúng tuyển hoặc không nhập học vào các trường chuyên, học sinh vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập theo 3 nguyện vọng thường đã đăng ký trước đó.

Nhiều thay đổi trong công tác tuyển sinh

Điểm mới đáng chú ý của mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM là việc ứng dụng dữ liệu định danh điện tử VNeID trong toàn bộ quy trình đăng ký. Thông tin nơi cư trú của học sinh sẽ được xác thực qua hệ thống này, từ đó hỗ trợ tính toán khoảng cách giữa nhà và trường.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại (theo dữ liệu VNeID) đến các trường đăng ký và đưa ra cảnh báo nếu vượt mức quy định. Cụ thể, khoảng cách tối đa là 10 km đối với khu vực TP.HCM và Bình Dương trước khi sáp nhập, và 13 km đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Trong trường hợp khoảng cách vượt quy định, trường THCS phải làm việc trực tiếp với phụ huynh, lập biên bản tư vấn và thông báo rõ việc không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ngoài ra, TP.HCM tiếp tục duy trì chính sách tuyển thẳng đối với một số nhóm đối tượng, gồm: Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đoạt giải cấp quốc gia hoặc quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật.

Trong đó, học sinh đoạt giải quốc gia hoặc quốc tế được phép đăng ký tuyển thẳng vào tất cả trường THPT công lập, ngoại trừ trường chuyên. Các nhóm đối tượng còn lại sẽ được xem xét, phân bổ vào những trường phù hợp, ưu tiên gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của phụ huynh.

Việc tuyển thẳng được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đăng ký, do hội đồng tuyển sinh xem xét và phân bổ theo chỉ tiêu cũng như điều kiện tiếp nhận của từng trường.

Đáng lưu ý, chính sách này không áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm học 2025-2026. Đồng thời, trường được phân bổ có thể không trùng với nguyện vọng ban đầu, tùy thuộc vào chỉ tiêu và điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đối với chế độ ưu tiên, khuyến khích, TP.HCM thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổng điểm cộng thêm tối đa không vượt quá 3,5 điểm và chỉ áp dụng trong xét tuyển 3 nguyện vọng thông thường.