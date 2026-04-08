TP.HCM chỉ đạo các trường điều chỉnh thời khóa biểu để tránh nóng

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, giảm hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chơi thể thao vào tháng 1/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gia tăng. Trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái hanh khô, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C.

Trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh thời khóa biểu và hoạt động dạy học nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh. Theo đó, các đơn vị cần rà soát, linh hoạt sắp xếp thời gian học, giảm cường độ các hoạt động thể chất, quốc phòng - an ninh, cũng như các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thêm các trường cần hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung học sinh dưới nắng nóng như xếp hàng điểm danh, di chuyển lên lớp vào khung giờ nhiệt độ cao nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh trong giờ ăn trưa ngày 3/2. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường sẽ ưu tiên tổ chức các hoạt động tập trung học sinh vào buổi sáng và kết thúc trước 9-10h nhằm tránh thời điểm nắng gắt.

Các tiết học thể dục được điều chỉnh giảm cường độ, cho học sinh nghỉ giữa tiết, đặc biệt hạn chế vận động mạnh vào buổi chiều.

Giáo viên cũng được yêu cầu tăng cường nhắc nhở học sinh uống đủ nước, không chạy nhảy ngoài trời nắng, đồng thời thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi, sốc nhiệt và phối hợp với nhân viên y tế xử lý.

Ngoài ra, nhà trường đã tạm dừng các hoạt động tập trung học sinh ngoài khuôn viên trong giai đoạn nắng nóng hiện nay.

Đối với hoạt động bán trú, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh đã lưu ý bộ phận bếp ăn lựa chọn khẩu phần phù hợp, đồng thời đảm bảo khâu bảo quản thực phẩm trong điều kiện thời tiết nhiệt độ cao, hạn chế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhà trường cũng cho biết do khu vực chế biến nằm trên cùng địa bàn phường, thời gian vận chuyển suất ăn đến trường được rút ngắn dưới 15 phút nên cũng góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển, bảo quản trong thời tiết nắng nóng.

Trong khi đó, tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đại diện nhà trường cho biết trong nhiều năm qua, vào mùa nắng nóng, nhà trường luôn bố trí các tiết thể dục tại khu vực sảnh và hành lang thoáng mát thay vì tổ chức ngoài trời để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Về công tác kiểm soát khâu tổ chức ăn uống tại canteen trường, đại diện trường cho biết việc này được duy trì thường xuyên, không chỉ riêng trong thời điểm nắng nóng.

Tương tự, trường THCS Nguyễn Văn Tố cũng chủ động bố trí các tiết thể dục và hoạt động sinh hoạt tại khu vực râm mát, nhiều cây xanh nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Đại diện nhà trường cho biết không chỉ riêng đơn vị này, phần lớn trường học trên địa bàn TP.HCM đã đầu tư lắp đặt mái che, tăng cường mảng xanh để tạo không gian thoáng mát, giúp học sinh học tập và vận động thuận lợi hơn trong những ngày nhiệt độ cao.