TP.HCM sẽ thí điểm nội dung tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo từ năm học 2026-2027, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Để đảm bảo hiệu quả, Sở đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non theo quy định. Đồng thời, các địa phương cần huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thí điểm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương được khuyến khích thúc đẩy các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, các cơ sở chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế tham gia triển khai chương trình, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Công tác tuyên truyền về đề án cũng cần được đẩy mạnh, đi kèm với hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, từ đó bổ sung các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, tài liệu và học liệu. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

Các trường mầm non trực thuộc, trường đạt chuẩn quốc gia hoặc định hướng chất lượng cao cần chủ động chuẩn bị điều kiện và xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm.

Việc triển khai có thể thực hiện đại trà hoặc thí điểm từ 1-2 lớp ở mỗi độ tuổi, tùy điều kiện thực tế, nhưng phải đảm bảo đúng nội dung theo Kế hoạch 5418/KH-SGDĐT ban hành ngày 4/12/2025.

Ngoài ra, các cơ sở cần tăng cường truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận của phụ huynh và cộng đồng, đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc hình thành môi trường ngôn ngữ cho trẻ.

Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng các trường báo cáo tình hình chuẩn bị, kết quả triển khai và đăng ký tham gia thí điểm từ năm học 2026-2027. Báo cáo gửi về Sở (qua Phòng Giáo dục Mầm non) trước ngày 14/5/2026.