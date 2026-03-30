'Bản đồ' năng lực quốc tế: Giải bài toán đầu tư tiếng Anh cho con

Ngày 28/3, ILA chính thức ra mắt hệ thống Smart Learning đạt chuẩn Global Scale of English (GSE) từ Pearson. Sự kết hợp giữa công nghệ và thang đo chi tiết giúp định vị năng lực, cá nhân hóa lộ trình học tập cho học sinh.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trao bằng khen và học bổng cho học sinh.

Trong kỷ nguyên số, giáo dục tiếng Anh đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt: Việc học không còn giới hạn trong bốn bức tường lớp học mà mở rộng thành một hệ sinh thái học tập mọi lúc, mọi nơi. Ở đó, một chương trình đào tạo ưu việt không chỉ dừng lại ở phương pháp giảng dạy, mà cốt lõi nằm ở sự minh bạch của dữ liệu và thang đo năng lực chuẩn quốc tế.

Đáp ứng xu hướng này, ngày 28/3/2026, ILA đã chính thức ra mắt hệ thống học tập thông minh Smart Learning, đồng thời công bố chương trình đạt chuẩn Global Scale of English (GSE) do Pearson chứng nhận. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ hiện đại và thang đo GSE - thước đo chi tiết bậc nhất thế giới hiện nay - cho phép phụ huynh theo dõi sát sao từng bước tiến nhỏ nhất của con. Đây chính là lời giải cho bài toán cá nhân hóa giáo dục, giúp định vị chính xác năng lực thực tế của học sinh trên bản đồ ngôn ngữ toàn cầu.

Vinh danh các em học sinh ILA đạt 15/15 khiên trong các bài thi Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) hoặc đạt kết quả cao ở các cấp độ Flyers, KET, PET.

Học tập thông minh: Khi việc học không dừng lại sau giờ học

ILA Smart Learning là hệ thống quản lý học tập số toàn diện, được phát triển nhằm kết nối việc học trên lớp, ôn luyện tại nhà và theo dõi tiến bộ của học sinh trên cùng một nền tảng.

Thông qua Smart Learning, học sinh có thể truy cập tài liệu học tập, bài giảng, bài tập và các hoạt động tương tác mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng này cung cấp hơn 1.400 bài học tích hợp, 10.000 câu hỏi bài tập kỹ thuật số và 1.100 hoạt động từ vựng, giúp học sinh luyện tập thường xuyên và củng cố kiến thức sau mỗi buổi học.

Đặc biệt, mọi đánh giá của giáo viên sau mỗi buổi học, điểm kiểm tra và kết quả bài tập đều được cập nhật theo thời gian thực trên ứng dụng. Phụ huynh có thể theo dõi quá trình học của con, biết con đang học gì, tiến bộ ra sao và cần cải thiện kỹ năng nào.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hành trình học tập hoàn chỉnh, nơi việc học không dừng lại khi học sinh rời khỏi lớp học, mà tiếp tục tại nhà và xuyên suốt quá trình học tập của các em”.

Đại diện Pearson trao chứng nhận Global Scale of English (GSE) cho ILA Việt Nam.

Khi việc học cần được đo lường bằng chuẩn quốc tế

Việc theo dõi tiến độ hàng ngày là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để xoa dịu nỗi trăn trở của phụ huynh về một lộ trình học tập mơ hồ. Câu hỏi lớn nhất luôn là: Con đang ở đâu trên bản đồ ngôn ngữ thế giới?

Để tránh việc đầu tư “mù quáng”, một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ dừng lại ở phương pháp giảng dạy ưu việt, mà cốt lõi phải nằm ở một hệ thống định vị năng lực chuẩn xác, giúp mỗi bước tiến của trẻ đều được soi chiếu bằng những thước đo quốc tế minh bạch.

Tại sự kiện, ILA công bố các chương trình tiếng Anh đã được Pearson chứng nhận theo Global Scale of English (GSE), thang đo năng lực tiếng Anh quốc tế được xây dựng qua hơn một thập kỷ nghiên cứu với sự tham gia của hơn 6.000 nhà giáo dục trên toàn cầu.

GSE sử dụng thang điểm từ 10 đến 90, mô tả cụ thể người học có thể làm được gì ở từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp phụ huynh hiểu rõ trình độ của con và lộ trình học tiếp theo. Thang đo này cũng được nhiều tổ chức giáo dục quốc tế công nhận như Hội đồng châu Âu, Hội đồng Anh, EAQUALS, NEAS và ACCET.

Việc chương trình được chứng nhận theo chuẩn GSE là kết quả của quá trình ILA phát triển chương trình và hợp tác với Pearson để thẩm định và điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của thang đo Global Scale of English. Toàn bộ chương trình và nền tảng học tập được ILA phát triển trong hơn 3 năm, với 18 tháng làm việc cùng Pearson để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của chuẩn GSE.

Khi phụ huynh nhìn thấy hành trình học và kết quả của con

Tại sự kiện, nhiều học sinh xuất sắc cũng được vinh danh như một minh chứng cho hiệu quả của chương trình và lộ trình đào tạo. Em Nguyễn Khánh Hân, học sinh ILA Phan Văn Trị, cho biết việc chương trình học được công nhận theo chuẩn quốc tế giúp em tự tin hơn vì em có thể nhìn rõ lộ trình học, biết mình đang ở trình độ nào và cần làm gì để tiến bộ.

Chị Hồng Phúc, phụ huynh của em Long Phúc Bình Minh, học sinh đạt giải nhất ILA Speak Up 2024 và hiện du học tại Phần Lan, cho rằng điều quan trọng không chỉ là điểm số mà là sự tiến bộ và sự tự tin của con khi sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống. Khi có hệ thống theo dõi học tập và thang đo năng lực rõ ràng, phụ huynh có thể hiểu rõ hành trình học của con và đồng hành hiệu quả hơn thay vì chỉ nhìn vào điểm số.

Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra sự kết nối. Chia sẻ tại sự kiện, một phụ huynh làm nghề lái xe công nghệ bộc bạch: “Tính chất công việc nay đây mai đó khiến tôi ít có thời gian ngồi học cùng con. Nhưng với ứng dụng Smart Learning, chỉ cần tranh thủ lúc nghỉ ngơi và mở điện thoại, tôi đã biết hôm nay con học gì, cô giáo nhận xét ra sao. Nhờ vậy, những phụ huynh bận rộn như tôi vẫn có thể theo sát việc học của con và luôn cảm thấy mình đồng hành cùng con mỗi ngày”.

Với hơn 30 năm đồng hành cùng học sinh Việt Nam, ILA cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào chương trình học, công nghệ và hệ thống đánh giá quốc tế, mang đến cho phụ huynh một “thước đo” rõ ràng để hiểu năng lực của con và theo dõi sự tiến bộ qua từng giai đoạn.