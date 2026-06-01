Kỳ thi lớp 10 chưa từng có ở TP.HCM

Sáng 1/6, khi TP.HCM vừa thức giấc trong tiết trời dịu mát khoảng 26 độ C, hơn 151.000 học sinh TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Đây là kỳ thi được xem như cột mốc quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập của nhiều em.
Trong buổi thi đầu tiên, thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt khoảng 26 độ C. Dù chưa đến 6h, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi từ sớm. Trước giờ làm bài, những cái ôm động viên, lời chúc may mắn và ánh mắt dõi theo đầy kỳ vọng của cha mẹ tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.
THPT Trưng Vương là một trong 16 điểm thi chuyên, tích hợp năm nay do Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí. Các thí sinh tại điểm thi này sẽ dự thi 4 môn, gồm Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) và một môn chuyên (150 phút).
Trong dòng thí sinh có mặt từ sớm, Trí Dũng, học sinh trường THCS Nguyễn Du, nhanh chóng vào trường ôn bài sau khi chào tạm biệt cha. Nam sinh cho biết bản thân đã xác định khá rõ mục tiêu cho kỳ thi năm nay là đạt 21,5 điểm để trúng tuyển vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Bên cạnh đó, em cũng đăng ký thi chuyên Vật lý tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để thử sức.
Cách đó không xa, ba học sinh của trường THCS Tân Sơn vẫn chăm chú xem lại vở ghi môn Ngữ văn trước khi vào phòng thi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiện Tâm (giữa) cho biết bản thân đã chuẩn bị khá kỹ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Nam sinh đặt mục tiêu đạt trên 7 điểm ở môn Ngữ văn, đồng thời thừa nhận Toán và Tiếng Anh là hai môn khiến em áp lực nhất vì lo đề thi có độ khó cao.
Không khí tại điểm thi càng trở nên sôi nổi khi nhiều nhóm bạn tranh thủ trò chuyện, kiểm tra lại số báo danh và phòng thi trước giờ làm bài chính thức.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đỗ Gia Bảo, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Nghi cho biết đã dành nhiều thời gian cho việc học thêm và ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi. Nam sinh và nhóm bạn thân cùng lớp quyết tâm dự thi vào các lớp chuyên Toán, Sinh học, Vật lý, Lịch sử tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, Bảo đặt mục tiêu đạt từ 25 điểm trở lên để trúng tuyển lớp chuyên mơ ước.
Khoảng 6h45, các thí sinh bắt đầu di chuyển vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ đã được bố trí. Trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân và ký tên xác nhận dự thi, giám thị tiếp tục phổ biến quy chế, đồng thời nhắc nhở thí sinh chỉ mang vào phòng những vật dụng được phép sử dụng. Những em còn mang theo vật dụng không cần thiết hoặc thuộc danh mục cấm được yêu cầu nhanh chóng gửi ra ngoài để tránh vi phạm quy chế thi.
Trong lúc chờ vào phòng thi, Nguyễn Phi Long (nam sinh thứ hai từ phải qua), học sinh trường THCS Điện Biên, tranh thủ trò chuyện với bạn bè trước khi tập trung vào phòng thi. Dù học lớp chọn Toán, Long vẫn có phần lo lắng với môn học này. Em kỳ vọng đạt khoảng 8 điểm môn Ngữ văn, 9 điểm môn Toán và 7 điểm môn tiếng Anh để đậu lớp 10. Ngoài ra, nam sinh cho biết em đăng ký thi chuyên Lịch sử tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Thừa nhận phạm vi kiến thức của môn Lịch sử khá rộng, nam sinh chỉ đặt mục tiêu khoảng 3 điểm ở môn chuyên để trúng tuyển.
Theo quy định, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không kết nối Internet. Trong khi đó, các vật dụng như giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị thu phát sóng, ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện nào có khả năng hỗ trợ gian lận đều bị cấm tuyệt đối.
2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi lớp 10 sau sáp nhập với số học sinh đông kỷ lục. Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được chuẩn bị tối thiểu 3 phòng dự phòng nhằm xử lý các tình huống phát sinh.
Dự kiến, khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi. Bên cạnh lực lượng ngành giáo dục, công an, nhân viên y tế, điện lực, kỹ thuật viên và các bộ phận hỗ trợ khác cũng được bố trí tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
