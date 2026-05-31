11 thí sinh lớp 10 ở TP.HCM thi phòng riêng, có camera giám sát

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, 11 thí sinh bị chấn thương ở tay được bố trí thi riêng từng phòng, có giáo viên hỗ trợ viết bài và camera giám sát liên tục.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10 năm 2025. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Chiều 31/5, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết toàn thành phố có 15 thí sinh cần được hỗ trợ đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong đó, 11 em bị chấn thương ở tay sẽ được bố trí thi riêng từng phòng. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và lắp camera ghi hình liên tục để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Đối với việc hỗ trợ làm bài, các thí sinh chấn thương tay sẽ được một cán bộ coi thi cấp THPT hỗ trợ viết bài theo nội dung thí sinh đọc. Người hỗ trợ không phải là giáo viên dạy các môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Ngoài 11 trường hợp bị chấn thương ở tay, TP.HCM còn 4 thí sinh khác bị thương ở chân hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh. Các em sẽ được hỗ trợ di chuyển và sắp xếp phòng thi phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6 với gần 152.000 thí sinh. Thí sinh thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút.

Để phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM quy hoạch 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 3 phòng dự phòng nhằm xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến, khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên sẽ được huy động làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ kỳ thi. Các lực lượng công an, y tế, điện lực, kỹ thuật viên và nhân sự hỗ trợ khác cũng được bố trí nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.