Phường ở TP.HCM vận động tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi lớp 10

Trước kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026, một phường ở TP.HCM đăng clip vận động người dân hạn chế hát karaoke, tắt “loa kẹo kéo” để học sinh yên tĩnh ôn thi.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tập trung ôn tập trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) đã đăng tải clip tuyên truyền, vận động người dân hạn chế hát karaoke, tắt loa kẹo kéo vào ban đêm để giữ không gian yên tĩnh cho sĩ tử.

Trong clip, một cán bộ công an xuất hiện với lời nhắn gửi đến người dân địa phương. Nội dung nhấn mạnh thời điểm cận kề kỳ thi là giai đoạn học sinh phải tập trung cao độ để ôn luyện, trong khi tiếng karaoke lớn vào đêm khuya có thể ảnh hưởng đến việc học và nghỉ ngơi của các em.

“Năn nỉ bà con mình tém tém đam mê lại xíu. Cất loa, tắt mic, mình dưỡng giọng vài tuần, chờ tụi nhỏ thi đậu cấp 3 xong rồi mở liveshow ăn mừng luôn một thể”, nội dung bài đăng của Công an phường Tân Hưng nêu.

Ngoài việc vận động người dân giảm tiếng ồn, clip cũng lồng ghép thông điệp nhắc nhở giữ gìn trật tự khu dân cư, tránh tình trạng hát karaoke kéo dài đến khuya gây ảnh hưởng đến hàng xóm.

Bên cạnh đó, nội dung bài đăng của Công an phường Tân Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ loạt câu nói dí dỏm như: “Chú rớt nhịp không sao, cháu rớt lớp 10 là tới công chuyện”, hay “Cả xóm ráng nhịn hát vài bữa, tắt loa kẹo kéo sớm để tụi nhỏ học bài”.

Hiện, bài đăng này đã thu hút gần 300 lượt thích và hàng chục bình luận trên nền tảng Facebook. Cách tuyên truyền trẻ trung, sử dụng ngôn ngữ đời thường của Công an phường Tân Hưng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách truyền thông gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong mùa thi. Thậm chí, một dân mạng đề xuất Công an phường áp dụng hình thức tuyên truyền này cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Không chỉ phường Tân Hưng (TP.HCM), trước đó, UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) cũng ban hành công văn kêu gọi các cơ sở “hát với nhau nghe”, karaoke hộ gia đình và người dân tự giác giảm âm lượng, tạm dừng hoạt động phát tiếng ồn lớn trong thời gian diễn ra kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch, thời gian vận động kéo dài từ ngày 11 đến 22/5 đối với kỳ thi cuối kỳ và từ ngày 1 đến 13/6 đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Địa phương cũng đề nghị các cơ sở karaoke hoạt động đúng giờ quy định, điều chỉnh âm lượng phù hợp, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng âm thanh vừa phải trong các buổi liên hoan, tiệc cưới để tránh ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi của học sinh.