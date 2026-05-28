Tiến sĩ, bác sĩ CK II vào quân đội có thể được phong thiếu tá

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan thiếu tá.

Chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Nội dung trên thuộc Thông tư số 50/2026 do Bộ Quốc phòng ban hành, quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 363/2025 về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội sẽ được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và tạo điều kiện, cơ hội để cống hiến, phát triển; được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Sau tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp nổi bật thì được xem xét bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn, tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Về chính sách xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương, với đối tượng thu hút diện cơ quan cán bộ quản lý, những đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm sĩ quan thượng úy nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp đại úy. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp thiếu tá.

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ được xem xét xếp lương và phong quân hàm sĩ quan trên cơ sở trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo đảm cao hơn ít nhất hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Với đối tượng thu hút diện cơ quan quân lực quản lý, người có trình độ đại học trở xuống (trường hợp mới tốt nghiệp phải đạt hạng xuất sắc) được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn ba bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn bốn bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Sau khi vào biên chế trong quân đội, các đối tượng thu hút được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt cấp, vượt bậc theo quy định.

Với đối tượng trọng dụng nhân tài, họ được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài.

Họ cũng được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiếu một bậc lương.

Thông tư cũng quy định người thuộc diện thu hút, trọng dụng nhân tài được tạo điều kiện về môi trường làm việc, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ và cơ chế miễn trừ trách nhiệm theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2026.