Công bố đề tham khảo thi vào 23 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố đề tham khảo thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh khối trường quân đội năm 2026.

Các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, bài thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội năm 2026 được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT.

Các năng lực được đánh giá bao gồm: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù: Lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần:

Phần 1 (Toán học và xử lí số liệu/Tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); có tối thiểu 1 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi; thang điểm 50.

Phần 2 (Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 05 chùm câu hỏi gồm 01 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc Tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm 50.

Thí sinh lựa chọn thi một trong các mã bài thi trong bảng dưới đây:

Đối với lựa chọn Khoa học, thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi QĐ01, QĐ02, QĐ03 và QĐ04. Các môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý gồm 25 câu hỏi/môn thi. Trong đó có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi môn thi có tối thiểu 1 câu hỏi điền đáp án.

Đối với lựa chọn Tiếng Anh, thí sinh làm mã bài thi QĐ05 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 05 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, tình huống…

Thời gian làm bài thi là 195 phút. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ 8h ngày 11/5 đến 17h ngày 20/5. Thời gian thi dự kiến vào tuần 3 tháng 6/2026, kết quả dự kiến có sau 2 tuần.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học.

Ngoài phương thức này, các trường quân đội tuyển sinh theo 3 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.