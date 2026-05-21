Sinh viên tài chính 'ẵm' học bổng thạc sĩ thời trang tại Anh

Không chọn bắt đầu bằng sự bay bổng, Lê Trọng Nghĩa - cựu sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), dùng tư duy của nhà kinh tế để "quy hoạch" đam mê.

Suất học bổng thạc sĩ 50% tại Đại học Nottingham Trent (Anh) là lời giải cho bản kế hoạch dài hơi, nơi tấm bằng tài chính trở thành "vũ khí" khác biệt của người ngoại đạo.

Nền tảng kiến thức tài chính dẫn dắt đam mê thời trang

Những ngày tháng 4 tại Anh, Lê Trọng Nghĩa bận rộn với buổi ghi hình đặc biệt. Nghĩa là một trong những gương mặt được khoa Thời trang của Đại học Nottingham Trent (NTU) - ngôi trường xếp hạng 12 tại Anh về khối ngành nghệ thuật và thiết kế (The Guardian University Guide 2024) - mời tham gia bộ phim giới thiệu dự án tốt nghiệp xuất sắc năm 2026.

Việc bóc tách từng ý niệm để trình bày trước ống kính buộc Nghĩa phải nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Nghĩa nhận ra portfolio của bản thân không còn là sự trình diễn hình ảnh đơn thuần, mà được hệ thống hóa thành "ngôn ngữ thiết kế" riêng biệt, nơi mỗi lựa chọn về hình khối hay chất liệu đều có lập luận chặt chẽ.

Nhìn vào sự tự tin hiện tại tại "thánh đường" nghệ thuật nước Anh, ít ai biết rằng thời trang với Nghĩa đã từng giấc mơ xa vời và thiếu thực tế.

Dù say mê sưu tầm thiết kế theo phong cách lưu trữ (archive) hay tiên phong (avant-garde) từ sớm, Nghĩa vẫn không khỏi loay hoay trước ngưỡng cửa đại học. Nghĩa hiểu rằng thời trang là ngành công nghiệp đặc thù với "luật chơi" riêng biệt, đồng thời sở thích cá nhân khó lòng trở thành sự nghiệp bền vững nếu thiếu đi sự am hiểu sâu sắc về thị trường.

Thời điểm đó, thay vì lựa chọn ngành nghệ thuật theo cảm hứng nhất thời, Nghĩa quyết định chọn lộ trình bao quát hơn để xây dựng nền tảng vững chắc. Việc theo học Chương trình Tài chính và Kinh tế tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là phép tính thực tế cho tương lai.

"Sự nghiệp, ngành nghề nào cũng liên quan đến tiền, tài chính và kinh tế. Việc xây nhà muốn chắc thì phần móng phải vững”, Nghĩa chia sẻ.

Quãng thời gian tại BUV không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn mà còn là "vùng xanh" để Nghĩa thử nghiệm tư duy quản trị trong nghệ thuật.

Lê Trọng Nghĩa lựa chọn học về tài chính để làm nền tảng phát triển bền vững cho đam mê thời trang.

Tận dụng lịch trình 3 tháng học - 3 tháng nghỉ, Nghĩa tích lũy 2 năm kinh nghiệm thực chiến tại nhiều vị trí khác nhau trong ngành thời trang Việt Nam ngay khi tốt nghiệp.

Trong vai trò Giám đốc Sáng tạo của Câu lạc bộ Thời trang BUV, Nghĩa trực tiếp dẫn dắt đội ngũ thực hiện dự án quy mô lớn. Dấu ấn đậm nét nhất là Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, nơi Nghĩa có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng thiết kế trong không gian văn hóa cộng đồng rộng lớn. Những trải nghiệm này rèn cho Nghĩa góc nhìn của nhà kinh tế, thấu hiểu cách hệ sinh thái sáng tạo vận hành thay vì chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Đặc biệt, chuyến trải nghiệm quốc tế đến Anh do BUV tổ chức năm 2023 trở thành "cú hích" chiến lược, giúp Nghĩa làm quen với văn hóa và quan sát trực tiếp tư duy thẩm mỹ thế giới trước khi quyết định du học thạc sĩ.

Cú ngược dòng của "kẻ ngoại đạo"

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất xuất hiện khi Nghĩa bắt tay vào chuẩn bị portfolio cho bậc thạc sĩ. Với sinh viên trái ngành, việc chuyển hóa sở thích sưu tầm và kinh nghiệm “rời rạc” thành bản portfolio có chiều sâu là thử thách. Nghĩa trải qua nhiều đêm trắng miệt mài, làm rồi lại xóa, sáng xem lại rồi sau đó hủy cho đến khi tìm thấy sự giao thoa giữa "quản trị" và "sáng tạo".

Chính trải nghiệm thực chiến tại CLB Thời trang BUV và lễ hội sáng tạo trở thành "chất liệu" giúp bộ hồ sơ của anh mang đậm tư duy quản trị dự án, điều được các trường đại học tại Anh đánh giá cao.

Trải nghiệm khi đang theo học BUV giúp Lê Trọng Nghĩa tích lũy kinh nghiệm cho đam mê thời trang của bản thân.

Khi nhận suất học bổng 50% từ NTU, Nghĩa thừa nhận đó là kết quả "khá khó tin" của sinh viên chuyên ngành tài chính.

“Nhờ anh chị trong Phòng Hợp tác Quốc tế tại BUV kết nối và giúp hiểu rõ yêu cầu khắt khe từ đối tác, tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc nâng cấp chất lượng sáng tạo cho hồ sơ của mình”, Nghĩa bộc bạch.

Trải nghiệm học thạc sĩ tại Anh giúp Nghĩa định hình rõ nét con đường sự nghiệp. Thông qua chia sẻ của chuyên gia quốc tế, Nghĩa nhận ra tấm bằng tài chính không hề “bị bỏ lại phía sau”. Dù là startup hay thương hiệu lớn, tất cả phải đối mặt bài toán dòng tiền và kiểm soát chi phí. Sự sáng tạo của Nghĩa, vì thế, luôn được bảo chứng bởi năng lực vận hành sắc bén.

Lê Trọng Nghĩa khéo léo vận dụng kiến thức tài chính vào công việc thời trang.

Đối với Nghĩa, hành trình từ tài chính sang thời trang là sự bồi đắp để định nghĩa vị thế riêng biệt: Nhà thiết kế có tư duy chiến lược.

"Đam mê không chỉ là cảm xúc, nó cần cấu trúc đủ kiên cố để đứng vững trong thực tế. Đừng ngại chọn con đường vòng nếu nó giúp bạn xây dựng nền tảng chuyên môn tốt hơn cho giấc mơ cuối cùng", Nghĩa cho hay.