Giải mã mô hình thực tập chất lượng cao tại BUV

  • Thứ ba, 10/2/2026 08:00 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) xây dựng hệ sinh thái nghề nghiệp toàn diện giúp sinh viên vững vàng khi gia nhập thị trường lao động.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên toàn thế giới.

Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái nghề nghiệp tại BUV: https://www.buv.edu.vn/cac-dich-vu-huong-nghiep-va-thuc-tap/

Tú Lan

Đồ họa: Tấn Lợi

