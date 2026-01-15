BUV ra mắt học bổng mới cho ngành công nghệ cao tại Việt Nam

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) ra mắt 2 chương trình học bổng công nghệ chiến lược là Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng và Học bổng Kiến tạo Tương lai Kỹ sư Phần mềm.

Không đơn thuần là học bổng hỗ trợ tài chính, hai sáng kiến này được thiết kế như đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trực tiếp giải quyết những điểm nghẽn lớn của thị trường lao động công nghệ Việt Nam hiện nay.

Học bổng giải bài toán bình đẳng giới trong công nghệ

Khác với các chương trình phát triển nhân lực công nghệ tập trung chủ yếu vào mở rộng quy mô đào tạo, Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng của BUV tiếp cận một thách thức mang tính cấu trúc và dài hạn của ngành công nghệ toàn cầu: Sự hiện diện còn hạn chế của phụ nữ trong STEM (các ngành khoa học - công nghệ), đặc biệt ở các vị trí then chốt.

BUV lựa chọn đầu tư vào tương lai của các nữ lãnh đạo công nghệ, thông qua việc ra mắt Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng.

Trên thế giới, phụ nữ hiện chiếm chưa tới 1/3 lực lượng lao động STEM và khoảng 1/3 số sinh viên ngành này. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổ chức công nghệ sở hữu đội ngũ đa dạng giới thường đạt hiệu quả đổi mới sáng tạo cao hơn, tư duy giải quyết vấn đề toàn diện hơn và hiệu suất vận hành bền vững hơn. Khoảng cách giới vì vậy không chỉ là vấn đề công bằng xã hội, mà còn là rào cản đối với năng lực cạnh tranh và đổi mới của ngành công nghệ.

Tại Việt Nam, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu 40% nữ sinh theo học các ngành STEM vào năm 2030, cho thấy quyết tâm chính sách trong việc khai thác hiệu quả hơn nguồn nhân lực nữ trong nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, để mục tiêu này trở thành hiện thực, cần những can thiệp cụ thể và bền vững ngay từ bậc giáo dục đại học.

Học bổng mở rộng cánh cửa để nữ sinh trên toàn quốc theo đuổi ước mơ công nghệ.

Với mức hỗ trợ học phí có giá trị cao, Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng dành riêng cho nữ sinh theo học toàn bộ các chương trình thuộc Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ tại BUV - bao gồm Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Thiết kế và Lập trình Game và Mỹ thuật Game. Chương trình không chỉ tạo điều kiện để nữ sinh tiếp cận giáo dục công nghệ chuẩn quốc tế, mà còn góp phần xây dựng một hướng đi bứt phá cho phụ nữ trong ngành công nghệ.

Xa hơn, học bổng hướng tới việc nuôi dưỡng thế hệ nữ chuyên gia và lãnh đạo công nghệ tương lai - những người không chỉ tham gia vào ngành, mà còn có khả năng định hình sản phẩm, trải nghiệm người dùng và các quyết định công nghệ có tác động xã hội rộng lớn. Thông qua đó, học bổng đồng thời đóng góp vào mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong STEM và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực đa dạng của các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Học bổng đầu tư cho trụ cột nền kinh tế số

Song song với việc giải quyết bài toán giới trong công nghệ, Học bổng Kiến tạo Tương lai Kỹ sư Phần mềm tập trung vào độ sâu năng lực kỹ thuật - yếu tố cốt lõi quyết định sức mạnh của nền kinh tế số. Đây là chương trình học bổng chuyên biệt cho Kỹ thuật Phần mềm, lĩnh vực được xem là xương sống của mọi hệ thống công nghệ hiện đại, từ trí tuệ nhân tạo, ngân hàng số, thương mại điện tử đến chính phủ điện tử và thành phố thông minh.

Chương trình Kỹ thuật Phần mềm của BUV được Đại học Stirling cấp bằng, nổi bật với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành, liên tục cập nhật và đáp ứng sát sao nhu cầu của ngành.

Trong khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực, thị trường lại đối mặt với khoảng cách nghiêm trọng giữa nhu cầu doanh nghiệp và năng lực thực tế của nguồn nhân lực phần mềm. Điều quan trọng hiện nay không chỉ là số lượng kỹ sư, mà là kỹ sư có khả năng thiết kế hệ thống, tư duy sản phẩm và dẫn dắt các dự án công nghệ phức tạp.

Được thiết kế như một khoản đầu tư chiến lược dài hạn, Học bổng Kiến tạo Tương lai Kỹ sư Phần mềm mở rộng cánh cửa tiếp cận giáo dục công nghệ chuẩn quốc tế cho những học sinh Việt Nam giàu tiềm năng. Thông qua chương trình, BUV hướng tới đào tạo một thế hệ kỹ sư phần mềm có “tư duy full-stack” - không chỉ vững chắc về nền tảng học thuật và thành thạo kỹ năng thực hành, mà còn có khả năng thấu hiểu bài toán kinh doanh và ý thức rõ tác động xã hội của công nghệ.

Đầu tư cho thế hệ nhân lực kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế

Cả hai học bổng đều gắn với các chương trình đào tạo công nghệ của BUV, nơi sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế và nhận bằng cử nhân do các đại học danh tiếng của Vương quốc Anh cấp như Đại học Stirling và Đại học Staffordshire. Chương trình học theo chuẩn Anh q uốc, chú trọng dự án thực tế, tư duy sản phẩm và giải quyết bài toán của doanh nghiệp, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp. Nhờ đó, sinh viên BUV không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước mà còn có khả năng tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Hai chương trình học bổng cùng với các chương trình đào tạo công nghệ của BUV hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng kiến tạo tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Là người đưa ra bộ đôi sáng kiến học bổng này, P hó giáo sư Ali Al-Dulaimi, Trưởng khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ, cho biết: “Thông qua hai chương trình học bổng này, BUV hướng tới đầu tư có chiều sâu vào cả chất lượng chuyên môn lẫn sự đa dạng của nguồn nhân lực công nghệ, qua đó góp phần xây dựng một thế hệ nhân sự sẵn sàng dẫn dắt nền kinh tế số”.

Tiến sĩ Helen Hoàng, Giám đốc và Nhà sáng lập EconTech, nhận định: “Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính cho tôi thấy rằng công nghệ và khoa học máy tính là nền tảng của một tương lai phát triển bền vững. Tôi đánh giá cao Học bổng Kiến tạo Tương lai Kỹ sư Phần mềm của BUV, một sáng kiến có tầm nhìn dài hạn, mở ra cơ hội để các tài năng trẻ đổi mới, khởi nghiệp và bứt phá giới hạn. Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng, với tôi, còn mang ý nghĩa sâu sắc khi trao quyền và truyền cảm hứng để các nữ sinh tự tin bước vào thế giới công nghệ”.