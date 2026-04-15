Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của 4 trường chuyên tại TP.HCM

Bốn trường THPT chuyên tại TP.HCM tuyển sinh hơn 2.300 học sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027, mở rộng quy mô lớp chuyên và tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Học sinh tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Phương Lâm.

Sau sáp nhập, TP.HCM có 4 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Năm học 2026-2027, 4 trường chuyên nêu trên tiếp tục tuyển sinh hàng trăm chỉ tiêu cho nhiều khối chuyên, trong đó trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giữ nguyên chỉ tiêu, hai trường còn lại điều chỉnh tăng do mở rộng quy mô đào tạo.

Cụ thể, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dự kiến tuyển sinh 805 chỉ tiêu lớp 10, tiếp tục giữ vị trí là trường chuyên có số lượng tuyển sinh lớn nhất TP.HCM, cũng là trường có nhiều khối chuyên nhất với 13 khối.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 525 học sinh cho 10 khối chuyên. Chỉ tiêu cụ thể cho mỗi khối dự kiến dao động từ 35-105 học sinh.

Trong khi đó, trường THPT chuyên Hùng Vương thông báo tuyển sinh 455 học sinh cho năm học 2026-2027. Điểm mới của đợt tuyển sinh năm nay là trường mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật và mở rộng lớp chuyên Anh lên 3 lớp.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng tăng quy mô tuyển sinh lên 525 chỉ tiêu do bổ sung 70 suất học cho lớp chuyên Lịch sử và Địa lý.

Chỉ tiêu năm 2026 của các trường chuyên tại TP.HCM tiếp tục được phân bổ theo các môn chuyên truyền thống như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

Trong đó, Tiếng Anh là khối chuyên có chỉ tiêu cao nhất ở cả 4 trường, cụ thể là 105 suất học. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học duy trì từ 35-105 chỉ tiêu tùy trường. Một số ngoại ngữ khác như Pháp, Trung, Nhật tiếp tục được tuyển với quy mô nhỏ hơn, khoảng 35 học sinh mỗi lớp.

Chỉ tiêu cụ thể cho từng khối chuyên của các trường như sau:

Khối chuyên THPT chuyên Lê Hồng Phong THPT chuyên Trần Đại Nghĩa THPT chuyên Hùng Vương THPT chuyên Lê Quý Đôn Toán 105 70 70 105 Ngữ văn 70 35 35 35 Tiếng Anh 105 105 105 105 Vật lý 70 35 35 70 Hóa học 70 70 35 70 Sinh học 70 35 35 35 Tin học 70 35 35 35 Lịch sử 35 35 35 35 Địa lý 35 35 35 35 Tiếng Anh đề án 5695 70 70



Tiếng Nhật 35

35

Tiếng Pháp 35





Tiếng Trung 35







Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Từ 8h ngày 22/4 đến 17h ngày 28/4, học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố thực hiện đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD&ĐT TP.HCM quy định.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS tại các tỉnh, thành khác nhưng có nguyện vọng dự thi vào các trường THPT chuyên của TP.HCM, hồ sơ đăng ký được nộp tập trung tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Theo quy định, điều kiện dự tuyển vào các trường THPT chuyên là thí sinh phải hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026, bảo đảm độ tuổi theo quy định. Kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của các năm lớp 6, 7 và 8 phải đạt từ mức khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt mức tốt.

Thí sinh dự tuyển sẽ tham gia bốn bài thi tự luận, gồm ba bài thi không chuyên là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cùng một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký. Đối với các môn chuyên là ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn môn thi tương ứng với ngoại ngữ chuyên đăng ký như tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm ba bài thi không chuyên với hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên với hệ số 2. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.