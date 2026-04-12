Trường ĐH ở TP.HCM hỗ trợ đến 15 triệu đồng/tháng cho sinh viên

Sinh viên chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên có cơ hội nhận học bổng toàn phần cùng khoản sinh hoạt phí 15 triệu đồng/tháng.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tháng 4/2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Mới đây, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học.

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, nhấn mạnh việc hợp tác với VIASM là bước đi chiến lược nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Toán học Việt Nam.

Theo thỏa thuận, từ năm học 2026-2027, hai bên sẽ phối hợp triển khai chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học trên nền tảng chương trình đã được trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng và vận hành ổn định hơn hai thập niên. Nhà trường tiếp tục chủ trì tổ chức đào tạo và cấp bằng, trong khi VIASM tham gia tư vấn chuyên môn, đánh giá học thuật và hỗ trợ kết nối các hoạt động nghiên cứu trong và ngoài nước.

Điểm nổi bật của chương trình là cơ chế hỗ trợ sinh viên thông qua hệ thống học bổng Sigma với ba mức: Sigma Gold, Sigma Silver và Sigma Bronze. Trong đó, mức cao nhất là Sigma Gold sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí kèm sinh hoạt phí 15 triệu đồng mỗi tháng.

Các suất học bổng được xét chọn thông qua phỏng vấn trực tiếp với sự tham gia của các nhà khoa học từ VIASM với tổng số không quá 20 suất cho mỗi khóa và được triển khai theo nguyên tắc không trùng lặp giữa các nguồn hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ tài chính, sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia hội thảo, hội nghị, trường hè và các chương trình thực tập trong và ngoài nước; tiếp cận chuỗi bài giảng chuyên sâu do các nhà khoa học uy tín giảng dạy; đồng thời được hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hỗ trợ kinh phí khi công bố kết quả tại các diễn đàn học thuật.

Theo đó, VIASM cũng sẽ đóng vai trò kết nối học thuật, mời các giáo sư và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy các học phần nâng cao, tổ chức hoạt động chuyên môn và hỗ trợ sinh viên hội nhập vào môi trường nghiên cứu quốc tế.

Trong những năm gần đây, đào tạo Toán học tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh từ hướng thuần lý thuyết sang gắn với ứng dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tài chính định lượng hay công nghệ thông tin.

Nhiều chương trình đào tạo đã tích hợp kỹ năng lập trình, phân tích dữ liệu và mô hình hóa, giúp sinh viên có khả năng tham gia trực tiếp vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán không chỉ giới hạn trong con đường giảng dạy hay nghiên cứu mà còn có thể làm việc ở nhiều vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia tài chính định lượng, lập trình viên...

Ví dụ, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, nhà trường cho biết ngành Toán giúp người học có khả năng đi vào bất kỳ lĩnh vực nào sử dụng năng lực toán học.

Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học; làm việc tại doanh nghiệp công nghệ hoặc làm việc ở các vị trí trong ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, kinh doanh - những ngành đòi hỏi năng lực tư duy, phân tích và xử lý những vấn đề phức tạp cao.