Học sinh TP.HCM sẽ học 2 buổi/ngày từ năm học 2027-2028

TP.HCM sẽ triển khai đầu tư cơ sở vật chất nhằm bảo đảm đủ trường, lớp và đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2027-2028.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày khai giảng năm học 2025-2026.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM diễn ra sáng 10/4, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết thành phố sẽ triển khai đầu tư cơ sở vật chất ngay từ năm 2026 nhằm bảo đảm đủ trường, lớp và đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trên toàn địa bàn từ năm học 2027-2028.

Theo kế hoạch, TP.HCM tập trung xây dựng và mở rộng hệ thống trường lớp, đồng thời bổ sung đội ngũ giáo viên, hướng tới mục tiêu tất cả cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Tuy nhiên, mục tiêu này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất dành cho xây dựng trường học tại khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng hạn chế. Việc triển khai đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của ngành giáo dục, các sở, ngành liên quan và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Trước khi sáp nhập, TP.HCM đã đạt tỷ lệ 297 phòng học/vạn dân, nhưng hiện con số này giảm do khu vực Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 200 phòng. Riêng nhóm tuổi 15-18, tỷ lệ phòng học chỉ đạt trung bình 74 phòng/vạn dân.

Tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng) vào tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đã đề xuất TP.HCM tiếp tục duy trì mục tiêu xây dựng đủ 300 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi).

Từ đầu năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT đã ra hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày, trong đó yêu cầu chỉ dạy tối đa 7 tiết/ngày. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho chương trình chính khóa. Các trường có thể linh hoạt bố trí thêm các hoạt động khác, miễn là vẫn đảm bảo tối đa 8 tiết/ngày.

Sau khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khoảng 70-80% trường tại TP.HCM đã đạt yêu cầu dạy 2 buổi/ngày và không học vào thứ bảy. Ngoài 29-29,5 tiết/tuần theo chương trình chính khóa của bộ, các trường còn triển khai thêm các tiết học liên kết như STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, Tin học quốc tế…