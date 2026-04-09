Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo phương án ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các trường tổ chức bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh lớp 12 có nhu cầu, nhưng cần đúng đối tượng, tránh dàn trải và đảm bảo quy định dạy học hai buổi/ngày.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình lớp 12 và hỗ trợ học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông lớp 12 đúng kế hoạch thời gian năm học do UBND TP.HCM ban hành.

Các trường cần rà soát, phân loại trình độ học sinh để xây dựng phương án xếp lớp ôn tập phù hợp, đồng thời giúp học sinh làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi do Bộ GD&ĐT công bố.

Sở cũng đề nghị tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp; không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đồng thời, các trường cần tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân công giáo viên đảm bảo định mức tiết dạy theo quy định; ưu tiên phân công phù hợp cho giáo viên dạy cuối cấp để có thời gian hỗ trợ tối đa cho học sinh ôn thi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh áp dụng các phương pháp ôn tập hiệu quả, kết hợp giữa tự học và học nhóm. Học sinh khá, giỏi được khuyến khích tham gia hỗ trợ bạn học còn gặp khó khăn nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản. Giáo viên cũng cần hỗ trợ học sinh tự đánh giá kết quả ôn tập thông qua các phần mềm học tập và duy trì các kênh thông tin để giải đáp thắc mắc.

Về cơ sở vật chất, các trường được yêu cầu tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập và thư viện, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ học sinh trong giai đoạn từ khi kết thúc năm học đến trước kỳ thi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS), cần được tăng cường để nâng cao hiệu quả ôn tập.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 12 nghiên cứu kỹ quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.

Sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh cũng được nhấn mạnh. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần hỗ trợ học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và rèn luyện thể chất, giúp các em có sức khỏe tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này.