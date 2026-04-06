Đại học Y Dược TP HCM bỏ xét kết hợp IELTS, SAT

Theo thông tin tuyển sinh vừa công bố ngày 6/4, tổng chỉ tiêu năm nay của Đại học Y Dược TP.HCM là 2.746, tăng khoảng 200 so với năm trước. Trong đó, gần 2.700 thí sinh sẽ được tuyển thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phần còn lại thuộc diện tuyển thẳng và dự bị đại học.
Khác với các năm trước, nhà trường không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm học tập và chứng chỉ quốc tế. Các chứng chỉ như IELTS, TOEFL iBT hay SAT vẫn được chấp nhận nhưng chỉ để tính điểm khuyến khích, với mức cộng tối đa 1,5 điểm trên thang 30.
Cụ thể, thí sinh có IELTS từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 80 điểm hoặc SAT đạt từ 1340/1600 sẽ được xem xét cộng điểm theo công thức riêng. Tuy nhiên, điểm cộng này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không còn mang tính quyết định như khi được dùng làm tiêu chí xét tuyển độc lập.
Năm nay, trường sử dụng duy nhất phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, đồng thời không chấp nhận kết quả thi được bảo lưu từ các năm trước. Với các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dự thi môn này, không được quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.
Điểm xét tuyển được Đại học Y Dược TP.HCM xác định theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và điểm khuyến khích (nếu có). Hội đồng tuyển sinh sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm ở cuối danh sách, nhà trường áp dụng các tiêu chí phụ như ưu tiên thí sinh có điểm cộng thấp hơn hoặc có thứ tự nguyện vọng cao hơn để phân định trúng tuyển.
Bên cạnh đó, Đại học Y Dược TP.HCM tiếp tục duy trì chính sách tuyển thẳng theo quy định đối với các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thuộc các diện ưu tiên đặc biệt. Việc xét tuyển thẳng dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026.
Về tổ chức đăng ký, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.
Về học phí, thí sinh lưu ý mức thu năm học 2026-2027 của trường cao nhất lên đến 90 triệu đồng/năm và lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho từng năm.
Học phí các ngành được công bố cụ thể như sau:
|STT
|Tên ngành
|Học phí dự kiến
1
Y khoa
88.000.000 đồng/năm học
2
Y học dự phòng
55.000.000 đồng/năm học
3
Y học cổ truyền
55.000.000 đồng/năm học
4
Dược học
63.500.000 đồng/năm học
5
Hóa dược
52.500.000 đồng/năm học
6
Điều dưỡng
48.000.000 đồng/năm học
7
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
48.000.000 đồng/năm học
8
Hộ sinh
48.000.000 đồng/năm học
9
Dinh dưỡng
48.000.000 đồng/năm học
10
Răng - Hàm - Mặt
90.000.000 đồng/năm học
11
Kỹ thuật phục hình răng
50.000.000 đồng/năm học
12
Kỹ thuật xét nghiệm y học
48.000.000 đồng/năm học
13
Kỹ thuật hình ảnh y học
48.000.000 đồng/năm học
14
Kỹ thuật phục hồi chức năng
48.000.000 đồng/năm học
15
Y tế công cộng
46.000.000 đồng/năm học
16
Công tác xã hội
30.000.000 đồng/năm học
17
Công nghệ dược phẩm
53.500.000 đồng/năm học
18
Tâm lý học
30.000.000 đồng/năm học
