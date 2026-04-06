Ngành Khoa học máy tính ở TP.HCM: Học phí cao nhất 900 triệu/năm

Mức học phí ngành Khoa học máy tính tại các trường đại học ở TP.HCM năm học 2026-2027 có sự chênh lệch lớn, dao động từ 31,5-900 triệu đồng/năm.

Khoa học máy tính (Computer Science) là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán, cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính.

Ngành học này được đào tạo với nhiều chương trình khác nhau. Mức học phí các trường đưa ra cũng rất đa dạng. Các chương trình chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. So với năm ngoái, học phí các trường có xu hướng tăng.

Ví dụ, tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Khoa học máy tính được đào tạo với 4 chương trình bao gồm chương trình chuẩn, chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình định hướng Nhật Bản và chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, New Zealand).

Cụ thể, mức học phí cao nhất là chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia/ New Zealand) với 2-2,5 năm đầu học ở Việt Nam, học phí khoảng 44 triệu đồng/học kỳ, tăng 2 triệu đồng so với năm trước.

2-2,5 năm cuối, sinh viên chuyển tiếp sang đại học đối tác Australia/New Zealand, học phí khoảng 560-900 triệu đồng/năm. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác cấp.

Trong khi đó, chương trình chuẩn có học phí 31,5 triệu đồng/năm học, tăng 1,5 triệu đồng. Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh là 88 triệu đồng/năm học/năm (tăng 4 triệu đồng), chương trình định hướng Nhật Bản là 60 triệu đồng/năm học (tăng 3 triệu đồng). Bằng tốt nghiệp do Đại học Bách khoa cấp.

Hay tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chương trình tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính cũng tăng 1,7-2,8 triệu đồng so với năm trước.

Học phí năm 2026-2027 và dự kiến các năm tiếp theo (tùy trường) ở các trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại TP.HCM cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Tên trường Ngành/Chương trình đào tạo Học phí 1 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Khoa học máy tính (chương trình chuẩn) 31,5 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 88 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình định hướng Nhật Bản) 63 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình chuyển tiếp quốc tế) - 2-2,5 năm đầu học tại Việt Nam: 44 triệu đồng/học kỳ

- 2-2,5 năm cuối học tại Australia/New Zealand: 560-900 triệu đồng/năm 2 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) 70 triệu đồng Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 40,5 triệu đồng 3 Đại học Tôn Đức Thắng Khoa học máy tính (chương trình tiêu chuẩn) 36,59 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) 57,7-59,8 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình học bằng tiếng Anh) 81-83 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình liên kết quốc tế) 76-77 triệu đồng/năm 4 Đại học Mở TP.HCM Khoa học máy tính (chương trình chuẩn) 32 triệu đồng/năm Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) 50 triệu đồng/năm 5 Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Khoa học máy tính (chương trình chuẩn) 52 triệu đồng 6 Đại học CMC (TP.HCM) Khoa học máy tính - Học kỳ 1-3: 14,7 triệu đồng/kỳ

- Học kỳ 4-6: 18 triệu đồng/kỳ

- Học kỳ 7-9: 21,8 triệu đồng/kỳ

Một số trường khác cũng đào tạo ngành Khoa học máy tính, song chưa công bố mức học phí năm tới như Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Văn Hiến...