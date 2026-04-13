Trường đại học ở TP.HCM mở chuyên ngành Pickleball

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM mở chuyên ngành Pickleball nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của các môn thể thao hiện đại và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thể thao.

Pickleball đang là lựa chọn vận động phổ biến hàng đầu tại TP.HCM hiện nay. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Để giành suất học, thí sinh có nguyện vọng theo học chuyên ngành Pickleball cần hoàn thành môn thi năng khiếu thể dục thể thao Pickleball với 2 nội dung là giao bóng theo đường chéo 10 quả và đánh bóng thuận tay theo đường chéo 10 quả. Không riêng chuyên ngành này, 17 chuyên ngành còn lại cũng yêu cầu thí sinh tham gia bài thi năng khiếu.

Bên cạnh Pickleball, trường cũng mở thêm 2 chuyên ngành mới là Golf và Fitness - Gym, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.

Kỳ thi năng khiếu của Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM được khai mạc vào ngày 12/4. Nhà trường cho biết sự kiện thu hút hơn 4.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng mạnh so với khoảng 2.500 hồ sơ của năm 2025.

Thí sinh dự thi môn năng khiếu Pickleball. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, cho biết với bề dày hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu thể dục thể thao hàng đầu cả nước.

Trong suốt quá trình hoạt động, Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM đã đào tạo nhiều chuyên gia và nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực thể dục thể thao. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên và vận động viên của trường đã mang về nhiều thành tích và vinh quang cho Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống đào tạo nhân tài thể thao, năm 2026, Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM được giao 1.300 chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh 4 ngành đào tạo gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường áp dụng 3 phương thức như sau:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp điểm thi năng khiếu do nhà trường tổ chức, đối tượng là thí sinh tốt nghiệp THPT 2026.

Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu do nhà trường tổ chức, đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước.

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh lưu ý có thể đăng ký xét tuyển theo 4 tổ hợp là T00 (Toán, Sinh, Năng khiếu), T01 (Toán, Văn, Năng khiếu), T04 (Toán, Lý, Năng khiếu) hoặc T06 (Toán, Địa lý, Năng khiếu) nhưng cần đạt ngưỡng đầu vào theo quy định và điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên (tính theo thang điểm 10).