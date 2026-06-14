Khi nào học sinh TP.HCM biết điểm thi lớp 10?

Lịch công bố điểm thi lớp 10 TP.HCM năm nay lùi vài ngày so với dự kiến do số lượng bài thi lớn. Theo kế hoạch, học sinh sẽ biết điểm lớp 10 muộn nhất vào ngày 19/6.

Học sinh thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Theo kế hoạch chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT TP.HCM, công tác rọc phách, ghép phách và xử lý dữ liệu bài thi sẽ được triển khai từ ngày 15/6, trước khi hoàn tất các khâu chấm thi và công bố kết quả.

Cụ thể, từ 7h ngày 15/6, Ban thư ký tiến hành ghép điểm và in dữ liệu phục vụ công tác rọc phách, sơ đồ. Đến 8h cùng ngày, lãnh đạo hội đồng chấm thi họp triển khai nhiệm vụ cho các tổ rọc phách, sơ đồ. Sau đó, toàn bộ thành viên tham gia được tập huấn nghiệp vụ trước khi bắt đầu thực hiện công tác rọc phách từ 13h30 ngày 15/6.

Quá trình rọc phách, xử lý dữ liệu bài thi dự kiến kéo dài đến hết ngày 17/6. Sau khi hoàn tất, dữ liệu đã được rà soát sẽ được bàn giao cho chủ tịch hội đồng để thực hiện quy trình công bố điểm.

Đáng chú ý, kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ việc bàn giao dữ liệu phục vụ công bố điểm phải hoàn thành chậm nhất trước 17h ngày 19/6. Điều này đồng nghĩa thí sinh có thể biết điểm thi lớp 10 muộn nhất vào ngày 19/6.

So với kế hoạch dự kiến trước đó, thời điểm công bố điểm thi năm nay lùi khoảng 4-5 ngày. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng thí sinh dự thi lớp 10 tăng cao, kéo theo khối lượng bài thi cần xử lý lớn hơn. Vì vậy, hội đồng chấm thi cần thêm thời gian để thực hiện các khâu kỹ thuật như rọc phách, đối sánh dữ liệu, nhập điểm và rà soát kết quả nhằm đảm bảo độ chính xác trước khi công bố đến thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Trong năm đầu tiên tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, TP.HCM ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. So với số lượng đăng ký dự thi lớp 10 công lập, có hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi năm nay.