Điểm chuẩn lớp 10 Phổ thông Năng khiếu tăng mạnh

Điểm chuẩn lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 đồng loạt tăng ở nhiều lớp chuyên. Đáng chú ý, lớp chuyên Toán tại cả hai cơ sở cùng tăng 3,8 điểm.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 10/6, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều lớp chuyên ghi nhận mức tăng đáng kể so với năm trước, trong đó, lớp chuyên Toán ở cả hai cơ sở có mức tăng mạnh nhất toàn trường.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp chuyên Toán tại cơ sở phường An Đông là 37,55 điểm, trong khi lớp Toán tại cơ sở phường Đông Hòa đạt 31,3 điểm. So với năm 2025, cả hai cơ sở đều tăng 3,8 điểm - mức tăng cao nhất trong tất cả lớp chuyên năm nay.

Theo sau chuyên Toán là các lớp chuyên Tin và chuyên Vật lý. Điểm chuẩn chuyên Tin (TH1) đạt 35,25 điểm, tăng khoảng 3,25 điểm so với năm ngoái. Lớp chuyên Vật lý (TH1) lấy 34,6 điểm, tăng khoảng 3 điểm.

Trong khi nhiều lớp chuyên tăng điểm, lớp chuyên Tin (TH5) là trường hợp giảm sâu nhất. Tại cơ sở phường An Đông, điểm chuẩn lớp này chỉ còn 27,5 điểm, giảm khoảng 4,75 điểm so với năm trước. Tại cơ sở phường Đông Hòa, điểm chuẩn giảm còn 24 điểm, thấp hơn khoảng 5,5 điểm.

Ở nhóm còn lại, điểm chuẩn các lớp chuyên nhìn chung dao động từ 28 đến hơn 32 điểm. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh lấy 32,6 điểm, chuyên Hóa học 31,2 điểm, chuyên Sinh học 29,6 điểm và chuyên Ngữ văn 28,05 điểm.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2026 và 2025 của trường Phổ thông Năng khiếu theo bảng sau.

Lớp chuyên Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn 2026 Điểm chuẩn 2025 Cơ sở phường An Đông Toán TH1 37,55 33,75 Tin TH1 35,25 32 TH5 27,5 33 Lý TH2 31,45 30 TH1 34,6 31,5 Hóa TH3 31,2 30,75 Sinh TH4 29,6 31,25 Ngữ văn TH6 28,5 27,15 Tiếng Anh TH7 32,6 32,7 Cơ sở phường Đông Hòa Toán liên ngành TH1 31,3 27,5 Tin liên ngành TH5 24 28,75 TH1 29,5 26,5 Lý liên ngành TH2 27 25,5 TH1 29,25 26 Hóa liên ngành TH3 27,8 26,25 TH1 29 26,25 Sinh liên ngành TH4 26,85 28,5 TH1 28 25,75 Ngữ văn liên ngành TH6 24,95 24,4 Tiếng Anh liên ngành TH7 28,6 28,25

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của trường Phổ thông Năng khiếu ghi nhận mức độ cạnh tranh cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhà trường nhận 4.707 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.200 thí sinh so với năm ngoái, kéo tỷ lệ chọi từ khoảng 1/6 lên gần 1/7,9.

Thí sinh được đăng ký tối đa hai môn chuyên, với điều kiện mỗi môn thuộc một nhóm khác nhau. Trong đó, nhóm 1 gồm Toán và Ngữ văn; nhóm 2 gồm Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Theo đó, mỗi thí sinh phải tham dự ba môn không chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và ít nhất một môn chuyên trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn không chuyên cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Để được xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi trong tổ hợp xét tuyển đều phải đạt trên 2 điểm.