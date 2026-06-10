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Giáo dục

Điểm vào lớp 10 tại 14 địa phương trên cả nước

  • Thứ tư, 10/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố điểm lớp 10 cũng như điểm chuẩn trúng tuyển các trường công lập.

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Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Các địa phương trên cả nước đang bước vào giai đoạn công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương công bố điểm thi sớm nhất, vào ngày 4/6. Tiếp đó, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình và Điện Biên công bố kết quả vào ngày 5/6; Quảng Trị và Đồng Tháp vào ngày 6/6. Trong ngày 8/6, thí sinh tại Khánh Hòa, Đồng Nai và Đà Nẵng cũng đã có thể tra cứu điểm thi.

Bên cạnh điểm thi, một số địa phương cũng đã công bố điểm chuẩn hoặc điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 công lập, gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Lai Châu Đà Nẵng... Các tỉnh, thành còn lại dự kiến sẽ tiếp tục công bố kết quả trong những ngày tới.

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại các địa phương theo bảng sau.

STT Tỉnh, thành Điểm thi Điểm chuẩn
1 Nghệ An Xem Đang cập nhật
2 Hà Tĩnh Xem Điểm dự kiến
3 Hưng Yên Xem Xem
4 Ninh Bình Xem Điểm dự kiến
5 Đồng Nai Xem Xem
6 Lai Châu Xem Điểm dự kiến
7 Đà Nẵng Xem Xem
8 Điện Biên Xem Đang cập nhật
9 Khánh Hòa Xem Đang cập nhật
10Quảng TrịXemĐang cập nhật
11Lào CaiXemĐang cập nhật
12Đắk LắkXemĐang cập nhật
13Bắc NinhXemĐang cập nhật
14Đồng ThápXemĐang cập nhật

Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Phần lớn tỉnh, thành tiếp tục duy trì cấu trúc thi gồm 3 môn quen thuộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Tuyên Quang là địa phương hiếm hoi có sự thay đổi khi lựa chọn Khoa học tự nhiên thay cho Tiếng Anh làm môn thi thứ ba, bên cạnh Toán và Ngữ văn.

Trước đó, Sơn La cũng từng đề xuất tổ chức bài thi tổ hợp cho môn thi thứ ba nhằm đánh giá kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến từ phụ huynh, học sinh và các chuyên gia giáo dục, địa phương này đã điều chỉnh phương án, quyết định giữ môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

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Tú Anh

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