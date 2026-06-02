Đề chuyên Vật lý lớp 10 TP.HCM sai công thức

Đề thi chuyên Vật lý vào lớp 10 tại TP.HCM xuất hiện sai sót ở phần dữ liệu công thức, khiến hội đồng thi phải điều chỉnh và cho toàn bộ thí sinh làm bài thêm 15 phút.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Chiều 2/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên tại TP.HCM bước vào bài thi môn chuyên. Tuy nhiên, sau khi chuông báo hết giờ làm bài lúc 16h30 vang lên, thí sinh dự thi môn chuyên Vật lý tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) vẫn chưa rời phòng thi. Điều này khiến không ít phụ huynh đứng chờ bên ngoài lo lắng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nguyên nhân xuất phát từ một sai sót trong đề thi chuyên Vật lý. Hội đồng thi sau đó đã thông báo điều chỉnh và cho tất cả thí sinh làm bài thêm 15 phút.

Hoàng Bá, học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết sai sót nằm ở công thức định lý cosin. Theo em, công thức đúng phải là BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA, trong khi đề thi ghi nhầm thành BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA.

"Em phát hiện đề sai ngay khi làm bài nhưng vẫn tiếp tục giải vì nghĩ sẽ có hướng xử lý sau. Một số bạn cũng thắc mắc, song cán bộ coi thi chỉ có thể ghi nhận và báo cáo lên hội đồng thi chứ không thể tự điều chỉnh nội dung chuyên môn", Bá kể với Tri Thức - Znews.

Nam sinh cho biết bản thân đã chủ động sửa công thức và tiếp tục làm bài nên không bị ảnh hưởng đáng kể. Đến gần cuối giờ, giám thị mới thông báo chính thức về sai sót trong đề thi.

Sau đó, các thí sinh được giữ lại để ký xác nhận thêm thời gian làm bài và được cộng thêm 15 phút. Hoàng Bá cho biết việc thí sinh rời phòng thi muộn hơn thường lệ không chỉ do sự cố mà còn bởi đề thi năm nay khá dài. Nhiều thí sinh sử dụng tới 3-4 tờ giấy làm bài nên giám thị phải kiểm tra kỹ trước khi thu bài để tránh sai sót.

Nhận xét về đề thi, nam sinh trường Trần Đại Nghĩa cho biết đề gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm với nhiều ý nhỏ. Trong đó, câu 2 là phần kiến thức mới, còn các câu còn lại thuộc dạng bài quen thuộc nhưng có độ vận dụng cao hơn.

"Đề không quá lạ nhưng khó hơn những dạng đã ôn tập, có bạn làm được khá nhiều nhưng cũng có không ít bạn gặp khó khăn", nam sinh nói.

Nhóm học sinh thi chuyên Lý tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn). Ảnh: Thái An.

Cùng điểm thi, Khai Ninh, học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết đến khoảng 16h28-16h29, các thí sinh mới được thông báo về lỗi trong đề. Nam sinh cũng xác nhận dữ liệu trong đề bài đã ghi nhầm từ AC thành AB ở công thức định lý cosin. Tuy nhiên, do đã nắm được công thức đúng, nam sinh vẫn làm bài bình thường.

"Em làm theo công thức chuẩn ngay từ đầu nên không bị ảnh hưởng nhiều. Em hoàn thành được 4/5 câu của đề thi", Ninh chia sẻ, đồng thời cho biết em đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trao đổi với phóng viên về sự cố đề thi chuyên Vật lý, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận đề thi chuyên Vật lý xuất hiện sai sót về dữ liệu. Ngay sau khi phát hiện, hội đồng thi đã điều chỉnh và cho toàn bộ thí sinh làm bài thêm 15 phút.

Theo vị này, bộ phận chuyên môn đang tiếp tục rà soát để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Trong trường hợp xác định lỗi của đề thi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm bài của thí sinh, ngành giáo dục có thể xem xét hủy câu hỏi hoặc chấm điểm tối đa cho câu bị sai.