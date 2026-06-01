Hơn 600 thí sinh TP.HCM bỏ thi môn Ngữ văn lớp 10

Khoảng 0,4% thí sinh không tham gia bài thi môn Ngữ văn sáng 1/6. Ngoài ra, TP.HCM chưa ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi này.

Thí sinh TP.HCM trong buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: Thái An.

Sau buổi thi lớp 10 môn Ngữ văn sáng 1/6, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết toàn thành phố ghi nhận 603 thí sinh vắng mặt. Trước đó, vào ngày 31/6, Sở GD&ĐT cũng báo cáo nhanh khoảng 600 thí sinh (tương đương gần 0,4%) thí sinh không làm thủ tục thi lớp 10.

Ngoài thống kê thí sinh vắng mặt, Sở GD&ĐT cũng cho biết trong buổi thi đầu tiên của năm nay, sở chưa ghi nhận thí sinh vi phạm quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Cụ thể, vào ngày 1/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Ngày 2/6, thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng; buổi chiều, các em đăng ký vào lớp chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên.

Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản ổn định so với năm 2025, nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. So với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS, có hơn 17.000 em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Năm nay cũng là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Phần lớn địa phương áp dụng hình thức thi tuyển. Riêng một số trường tuyển sinh bằng xét tuyển gồm THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) và các trường phổ thông dân tộc nội trú, áp dụng theo đối tượng tuyển sinh và quy định riêng của Bộ GD&ĐT.

Đối với thí sinh dự thi tuyển, điểm mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ ba bài thi và không có môn nào bị điểm 0.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập theo thứ tự ưu tiên. Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Dự kiến, sau kỳ thi lớp 10, công tác chấm thi sẽ diễn ra từ ngày 4-9/6, trong khi chấm phúc khảo dự kiến được thực hiện vào cuối tháng 6.