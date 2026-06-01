'Sắc màu cảm xúc' của thí sinh TP.HCM sau buổi thi lớp 10 môn Văn

Sáng 1/6, học sinh TP.HCM bắt đầu bài thi môn Ngữ văn để cạnh tranh giành suất vào lớp 10 công lập. Dù thời gian làm bài kéo dài 2 giờ, nhiều cha mẹ học sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) vẫn quyết định nán lại trước cổng trường chờ con. Thậm chí, không ít cha mẹ chụp ảnh, quay clip để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con em trong ngày thi chuyển cấp.
Trái ngược với không khí trò chuyện rôm rả của nhóm phụ huynh đứng bên kia đường, nhiều phụ huynh lựa chọn nán lại trước cổng trường để chờ con hoàn thành bài thi. Gương mặt họ hiện rõ sự xúc động, lo lắng khi từng phút trôi qua; có phụ huynh liên tục hướng mắt về phía cổng trường, trong khi một người mẹ lặng lẽ chắp tay cầu nguyện, mong con làm bài thuận lợi.
Cách điểm thi THPT Trưng Vương khoảng 100 m, các phụ huynh tại điểm thi THCS Võ Trường Toản cũng nín thở chờ con rời phòng thi.
Anh Nguyễn Đình Phương, hiện công tác tại Bộ Tham mưu Quân Khu 7, mang theo quà tặng nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi của đơn vị đến điểm thi THCS chờ con. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phương cho biết sau khi nhận quà từ đơn vị, anh nhanh chóng di chuyển đến điểm thi để đón con và trao cho con món quà ý nghĩa này.
Đúng 10h, tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi Ngữ văn vang lên tại các điểm thi trên địa bàn TP.HCM. Chỉ ít phút sau, cổng trường mở ra, dòng học sinh phấn khởi nối đuôi nhau bước ra ngoài trong sự chờ đợi của phụ huynh. Nhiều em nở nụ cười nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên, trong khi cha mẹ nhanh chóng tiến lại hỏi han, động viên và lắng nghe những nhận xét đầu tiên về đề thi.
Ôm chầm lấy mẹ sau khi rời phòng thi môn Ngữ văn, Hồng Ngọc, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết ban đầu, em khá hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi đọc đề và bắt đầu làm bài, nữ sinh dần lấy lại sự bình tĩnh và hoàn thành khá tốt. Cô Tường Vi, mẹ của Hồng Ngọc, hạnh phúc cho biết trong thời gian này, cô luôn cố gắng giữ mọi thứ bình thường để con không cảm thấy áp lực quá lớn. Điều khiến người nhẹ nhõm nhất không phải kết quả bài thi mà là khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, thay vì căng thẳng hay bật khóc.
Cũng rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái là cặp song sinh Gia Tuệ - Gia Hân, học sinh trường THCS Hai Bà Trưng. Hai nữ sinh nói rằng đề thi không tạo nhiều bất ngờ bởi nội dung bám sát đề minh họa đã được công bố trước đó. Thí sinh cũng cảm thấy quen thuộc, gần gũi bởi nội dung câu hỏi đề cập chủ đề cuộc sống thời hiện đại. Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, cả hai đều cho rằng mình làm bài tương đối tốt và kỳ vọng đạt từ 7 điểm trở lên.
Hầu hết thí sinh chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng đề thi khá dễ và bám sát chủ đề nóng của xã hội hiện đại là giá trị của cảm xúc và những phẩm chất nhân văn làm nên bản chất con người. Nhiều em dự đoán có thể đạt 7-8 điểm với đề thi Văn năm nay.
Trong lúc chờ con trai lót dạ với ổ bánh mì nóng hổi ngay sau buổi thi, chị Nguyễn Thị Vân Phương đọc đề và trao đổi với con về bài làm. Là giáo viên, chị Phương nhận xét đề thi năm nay có nội dung gần gũi, mang tính thời sự và tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân. Người mẹ đặc biệt ấn tượng với phần nghị luận liên quan đến công nghệ số và cách giáo dục giới trẻ biết đặt cảm xúc, các giá trị nhân văn lên trên những tác động của môi trường số.
Tại điểm thi THCS Võ Trường Toản, một người mẹ dẫn theo thú cưng đến đón con gái sau buổi thi môn Ngữ văn. Vừa bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy mẹ cùng chú cún cưng quen thuộc, nữ sinh không giấu được sự thích thú, nhanh chóng chạy đến ôm mẹ và hào hứng chia sẻ rằng mình đã hoàn thành tốt bài thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10.
Khi hai điểm thi nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vãn dần, Anh Hào, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, và Tiến Dũng, học sinh trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, vẫn nán lại trò chuyện cùng nhau và trao đổi về đề thi trong lúc chờ cha mẹ đến đón. Hai nam sinh cho rằng đề thi năm nay dễ tiếp cận hơn so với năm trước. Ngoài ra, điểm mới của đề nằm ở việc cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi phù hợp với khả năng của mình, qua đó giảm áp lực và tạo cơ hội phát huy thế mạnh cá nhân. Với bài làm lần này, hai nam sinh đã viết kín hai tờ giấy thi và kỳ vọng đạt khoảng 7-8 điểm.
Tại một góc khác trước cổng trường, chị Thanh Thúy (phường Bình Thạnh) tất bật chuẩn bị suất cơm trưa cho con trai là Thanh Duy, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Bé. Lo ngại việc di chuyển xa giữa hai buổi thi sẽ khiến con mệt mỏi, chị quyết định ở lại điểm thi để cùng con nghỉ ngơi và dùng bữa. Ngồi cạnh con trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, chị Thúy cho biết bản thân cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, thay vì tạo áp lực về điểm số, chị chỉ mong con giữ được tâm lý thoải mái và làm bài hết khả năng. "Gia đình không đặt nặng thành tích. Điều quan trọng nhất là con tự tin và bình tĩnh trong suốt kỳ thi", chị chia sẻ.
Sau buổi thi môn Ngữ văn, học sinh TP.HCM sẽ tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ vào chiều 1/6, thời gian làm bài 90 phút. Đến ngày 2/6, thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian làm bài thi môn chuyên cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký.
