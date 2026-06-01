'Sắc màu cảm xúc' của thí sinh TP.HCM sau buổi thi lớp 10 môn Văn

Ôm chầm lấy mẹ sau khi rời phòng thi môn Ngữ văn, Hồng Ngọc, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết ban đầu, em khá hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi đọc đề và bắt đầu làm bài, nữ sinh dần lấy lại sự bình tĩnh và hoàn thành khá tốt. Cô Tường Vi, mẹ của Hồng Ngọc, hạnh phúc cho biết trong thời gian này, cô luôn cố gắng giữ mọi thứ bình thường để con không cảm thấy áp lực quá lớn. Điều khiến người nhẹ nhõm nhất không phải kết quả bài thi mà là khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, thay vì căng thẳng hay bật khóc.