Thí sinh tiếc nuối vì mất điểm 9 môn Toán

Sáng 31/5, hơn 124.000 học sinh ở Hà Nội làm bài thi Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều học sinh reo hò ăn mừng sau khi hoàn thành chặng đường đầy căng thẳng.

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi môn Toán năm nay phản ánh rõ tinh thần của chương trình mới: Đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống. Hàm lượng kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản cao, không đánh đố học sinh. Học sinh chỉ cần có thời gian ôn luyện, thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận thì hoàn toàn có thể hoàn thành 75% đến 80% đề thi một cách nhanh chóng. Ảnh: Đinh Hà, Viết Huy.

Đôi bạn thân Trần Đức Anh (phải) và Hứa Nam Hải, trường học sinh THCS Thanh Trì, tranh thủ thảo luận về đề thi và bài làm ngay tại cổng trường trước khi ra về. Hai nam sinh đánh giá đề thi vừa sức, song Đức Anh tiếc nuối vì không lấy được điểm 9. Dù vậy, sau khi hoàn thành dấu mốc lớn trong hành trình học tập, hai nam sinh đều cảm thấy nhẹ nhõm, giải tỏa tâm lý căng thẳng.

Trong khi đó, không ít thí sinh rời phòng thi với gương mặt thất thần, thậm chí bật khóc vì không làm bài như kỳ vọng. “Đề thi khó hơn so với dự tính của em”, Linh Chi, học sinh trường THCS Đền Lừ, chia sẻ, mắt đỏ hoe sau giờ thi.

Trong khi đó, vừa thấy con gái bước ra khỏi cổng trường thi, chị Lê Thị Kim Dung (phường Vĩnh Tuy) vội chạy đến ôm chầm lấy con. Dù chưa biết kết quả bài làm ra sao, người mẹ vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán để động viên con gái sau buổi thi đầy áp lực. “Các con đã học tập, ôn thi rất vất vả, nên chỉ cần cố gắng hết sức là được”, chị Dung nói. Gia đình chị đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch Nha Trang kéo dài 7 ngày để ăn mừng, giúp con thư giãn sau quãng thời gian dài căng thẳng.

Có hai cháu họ cùng dự thi vào lớp 10 năm nay, chị Phạm Thu Thảo (phường Hà Đông) cùng con gái chuẩn bị băng rôn in hình hai sĩ tử để cổ vũ, động viên tinh thần sau giờ thi. Ngay khi hai thí sinh bước ra khỏi cổng trường, cả gia đình reo hò, giơ cao băng rôn chúc mừng khiến không khí trước điểm thi thêm rộn ràng.

Như vậy, hơn 124.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên tại Hà Nội. Năm nay, khoảng 56% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 tại các trường THPT công lập. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Điểm thi, điểm chuẩn dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.

