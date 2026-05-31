Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Sáng 31/5, hơn 124.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán.

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Toán như sau:

Bùi Văn Đức Anh (học sinh trường THCS Vân Hồ) đánh giá đề thi hay, vừa sức với đa số học sinh. Các dạng đề, cấu trúc tương tự năm ngoái. Trong đó, câu hình học ở bài 4 vẫn là câu làm khó thí sinh nhất. Nam sinh ấn tượng nhất câu 5, khi đưa kiến thức thực tế vào bài. Đức Anh chỉ mất 100 phút để hoàn thành bài thi, tự tin đạt trên 9 điểm.

Như vậy, hơn 124.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên tại Hà Nội. Ngày 1/6, thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Năm nay, có khoảng 56% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 tại các trường THPT công lập. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.