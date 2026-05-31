Bốn thí sinh mang điện thoại, bị đình chỉ thi lớp 10 ở Hà Nội

Trong hai ngày thi vào lớp 10 THPT không chuyên ở Hà Nội, bốn thí sinh vi phạm quy chế, mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2026. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Toán sáng 31/5, toàn thành phố có 123.673 thí sinh dự thi trên tổng số trên 124.082 em đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,67%. Số thí sinh vắng thi là 409 em.

Hai thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, tổng số thí sinh vi phạm quy chế trong hai ngày thi chính thức là bốn, với cùng lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy chế, các thí sinh này sẽ bị đình chỉ thi.

Số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi và hỗ trợ y tế do có vấn đề về sức khỏe là 5 em.

Sở GD&ĐT đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi trên toàn thành phố, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS, trong đó, có 385 phòng thi dự phòng. Khoảng 17.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động để phục vụ kỳ thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Tình hình ghi nhận tại các điểm thi tính đến 10h ngày 31/5 cho thấy các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp.

Từ ngày 30/5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra. Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm thi, điểm chuẩn dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.