Học sinh TP.HCM tranh cãi sôi nổi sau đề Toán lớp 10

Đúng 10h sáng 2/6, tiếng chuông kết thúc môn Toán vang lên tại các điểm thi trên địa bàn TP.HCM , khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 đối với phần lớn thí sinh. Bên ngoài điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều phụ huynh hướng ánh mắt về phía lối ra, chờ đợi khoảnh khắc gặp lại con sau buổi thi căng thẳng.

Tại một góc trước cổng trường, Thanh Nhiên (học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa) và Minh Tiến (học sinh trường THCS Huỳnh Văn Nghệ) nhanh chóng biến cuộc gặp sau giờ thi thành một màn tranh luận sôi nổi về đề Toán. Tâm điểm cuộc trao đổi là câu 6 - câu được thí sinh đánh giá khó nhất. Hai học sinh liên tục đưa ra cách giải, phản biện đáp án của nhau và không ai chịu nhường ai. Cuộc tranh luận của hai học sinh kéo dài gần 10 phút nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết khi cả hai giữ nguyên quan điểm và cho ra những đáp án khác nhau.

Hàng chục phụ huynh đứng chờ ở cổng trường suốt 2 tiếng diễn ra bài thi Toán. Rất nhiều trong số đó vỡ òa khi thấy con em kết thúc môn thi căng thẳng nhất.

Em Bùi Ngọc Uy Vũ ôm mẹ sau khi kết thúc bài thi môn Toán. "Em ước chừng sẽ làm chính xác khoảng 80%. Trong đề em nhớ nhất câu 6, liên quan đến năng suất. Đó là câu rất quen quen nhưng em lại không chắc cách làm", Uy Vũ chia sẻ.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Toán năm nay dễ thở hơn đề minh họa được công bố trước đó. Một số em cho rằng học sinh có học lực khá, giỏi hoàn toàn có thể đạt từ 9 đến 9,5 điểm. Riêng câu 6 - câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất sau buổi thi - được đánh giá là có độ phân hóa rõ rệt. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm bài tập và tham khảo các dạng toán trên mạng, học sinh vẫn có thể xử lý tốt

Không phải ai cũng bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm. Trước cổng trường, Khánh Phương, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, bật khóc khi phát hiện mình nhầm lẫn một câu trong bài thi Toán. Thấy con gái rơi nước mắt, mẹ của nữ sinh liên tục ôm vai, vỗ về và động viên.

Không khí tại điểm thi nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trở nên sôi động khi dòng thí sinh ùa ra khỏi cổng trường. Các tình nguyện viên đồng loạt hô vang: “Chúc mừng em hoàn thành bài thi Toán, giữ sức chiều thi chuyên”. Nhiều học sinh giơ cao tay chào bạn bè, tranh thủ trao đổi nhanh về đáp án trước khi ra về.

Chị Tường Vi ôm con gái Hồng Ngọc sau buổi thi sáng 2/6. "Tôi không hỏi cụ thể cháu làm thế nào. Hôm qua thi xong 2 môn, 2 mẹ con ngồi tính toán thì chỉ cần 7 điểm toán là sẽ đạt nguyện vọng 1. Tôi nói con không cần quá căng thẳng, không cần quá sức", chị Tường Vi chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM, buổi thi môn Toán sáng 2/6 diễn ra cơ bản bình thường. Toàn thành phố ghi nhận 639 thí sinh vắng mặt trên tổng số 151.557 thí sinh đăng ký, chiếm tỷ lệ 0,42%. Đề thi được đánh giá ổn định, không xảy ra sự cố liên quan đến công tác tổ chức hay phát đề.

