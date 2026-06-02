Từ nào bỏ dấu sắc vẫn giữ nguyên nghĩa?

  Thứ ba, 2/6/2026 05:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một câu đố tiếng Việt tưởng đơn giản nhưng khiến nhiều người phải suy nghĩ: Từ nào khi bỏ dấu sắc mà nghĩa vẫn không thay đổi?

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Mai. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Tiếng Việt vốn nổi tiếng phong phú về thanh điệu, chỉ cần thay đổi một dấu thanh cũng có thể làm biến đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Vì thế, câu đố “Từ nào bỏ dấu sắc vẫn giữ nguyên nghĩa?” khiến nhiều người tò mò, tranh luận.

Đáp án là từ "Tứ". Từ này khi bỏ dấu sắc sẽ thành "tư".

Theo Từ điển tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), "tứ" và "tư" cùng có nghĩa là bốn.

Tuy nhiên, về cách sử dụng, từ "tứ" thường dùng trước danh từ, kết hợp rất hạn chế, chỉ dùng để đếm. Ví dụ như "tứ mùa", "tứ chi"...

Còn "tư" thường dùng sau danh từ và một vài động từ, không dùng để đếm. Ví dụ như "đứng thứ tư", "tháng tư", "gấp tư tờ giấy", "một phần tư"...

Phương Lam

