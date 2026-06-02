|
Cô trò trường Tiểu học Hoàng Mai. Ảnh minh họa: Đinh Hà.
Tiếng Việt vốn nổi tiếng phong phú về thanh điệu, chỉ cần thay đổi một dấu thanh cũng có thể làm biến đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Vì thế, câu đố “Từ nào bỏ dấu sắc vẫn giữ nguyên nghĩa?” khiến nhiều người tò mò, tranh luận.
Đáp án là từ "Tứ". Từ này khi bỏ dấu sắc sẽ thành "tư".
Theo Từ điển tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), "tứ" và "tư" cùng có nghĩa là bốn.
Tuy nhiên, về cách sử dụng, từ "tứ" thường dùng trước danh từ, kết hợp rất hạn chế, chỉ dùng để đếm. Ví dụ như "tứ mùa", "tứ chi"...
Còn "tư" thường dùng sau danh từ và một vài động từ, không dùng để đếm. Ví dụ như "đứng thứ tư", "tháng tư", "gấp tư tờ giấy", "một phần tư"...
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.