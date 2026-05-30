Một từ tiếng Việt nhưng chỉ cần mất đầu đã thành câu hỏi, mất đuôi lại hóa câu trả lời.

Học sinh Hà Nội trong tiết đọc sách ở thư viện. Ảnh: Đinh Hà.

Một câu đố tiếng Việt tưởng chừng đơn giản nhưng khiến nhiều người phải vò đầu bứt tóc: “Từ nào mất đầu là hỏi, mất đuôi trả lời?”.

Đáp án là từ "Tai".

Theo Từ điển tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), "tai" là cơ quan ở hai bên đầu người hoặc động vật, dùng để nghe. Từ này còn có nghĩa chỉ bộ phận của một số vật, có hình dáng chìa ra giống như cái tai.

Từ “tai” khi bỏ chữ đầu (chữ "t") là “ai”. Đây là một từ nghi vấn, thường dùng để hỏi về người. Ví dụ: “Ai đó?”, “Ai làm việc này?”.

Từ “tai” bỏ chữ cuối (chữ "i") còn “ta”, mang ý nghĩa xác nhận chủ thể, nên được hiểu là “trả lời”.

Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa "ta" là đại từ nhân xưng khi nói với người khác, thường với tư cách người trên. Ví dụ: "Ta bảo để các người biết".

Bên cạnh đó, từ "ta" có thể dùng để tự xưng khi nói thân thiết với người ngang hàng hoặc khi tự nói với mình. Ví dụ: "Mình về, mình nhớ ta chăng/Ta về, ta nhớ hàm rằng mình cười".

Từ này cũng dùng để chỉ gộp chung mình và người đối thoại với ý thân mật, gần gũi (hàm ý coi nhau như là một). Ví dụ: "Anh với tôi, ta cùng đi".

Người Việt Nam còn dùng từ "ta" để chỉ cái của dân tộc, của đất nước mình; phân biệt với tây, tàu. Ví dụ: Tết ta, thuốc ta.

Ngoài ra, từ "ta" còn dùng trong đối thoại, để chỉ người đã được nói đến trước đó với ý không coi trọng. Ví dụ: Ông ta, hắn ta, chị ta...