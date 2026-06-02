Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán lớp 10 tại TP.HCM

Sáng 2/6, học sinh TP.HCM hoàn thành bài thi môn Toán. Đây cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026.

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Toán do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Toán như sau:

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuấn Kiệt, học sinh trường THCS Ngô Tất Tố, nói rằng ngoại trừ câu 6 khó, mang tính phân loại học sinh, các câu còn lại đề khá dễ và có thể giải nhanh. Nam sinh dự đoán với đề thi này, em có thể đạt trên 8 điểm.

Trong khi đó, Việt Khôi, học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết đề thi chính thức dài hơn đề minh họa, khiến thí sinh mất thời gian đọc đề. Tuy nhiên, các câu hỏi trong đề không quá khó và không có câu mang tính đánh đố thí sinh.

Với câu 6 - câu được nhiều thí sinh nhận xét khó, Khôi cho rằng dạng đề này có thể hơi khó với những thí sinh ít luyện đề. Song nếu chịu khó luyện đề và tham khảo tài liệu trên mạng, học sinh có thể hoàn thành tốt. Nam sinh trường Trần Đại Nghĩa dự đoán có thể đạt trên 9 điểm ở môn Toán lần này.

Với Bảo Như, học sinh trường THCS Lê Văn Hưu, đề thi chính thức dễ hơn đề minh họa. Nữ sinh đánh giá học sinh khá giỏi có thể đạt 9-9,5 năm điểm. Đánh giá chung về đề thi, Bảo Như cho biết các câu hỏi đều khá quen thuộc, học sinh đều đã được ôn tập ở trường nên sẽ không gặp khó khi giải đề. Với các câu hỏi mang tính phân loại thí sinh, nữ sinh cho rằng chỉ cần đầu tư thời gian luyện đề, học sinh có học lực khá trở lên vẫn có thể giải tốt.